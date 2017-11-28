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Türkiye Maarif Vakfı heyeti Nijerya'daki okulları ziyaret etti

- Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Bağcı: - "Abuja'da iki özel okulu ziyaret ettik. Bu okulların müfredatlarını inceledik ve iş birliği yapılıp yapılamayacağını görüştük"

Türkiye Maarif Vakfı heyeti Nijerya'daki okulları ziyaret etti

ABUJA (AA) - Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cahit Bağcı ve beraberindeki heyet, Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Nur'ul Beyan ve ICICE Al-Nur Academy okullarını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bağcı, "Abuja'da iki özel okulu ziyaret ettik. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi tarafından ve ayrıca TİKA ve Diyanet Vakfı tarafından desteklenen özel bir okuldu." dedi.

Yetkililerle görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bağcı, "Bu okulların müfredatlarını inceledik ve iş birliği yapılıp yapılamayacağını görüştük." ifadelerini kullandı.

Bağcı, ziyaret ettikleri okullardaki öğrencilerin Türkiye'ye olan ilgisini ölçmeye çalıştıklarını belirterek "Sınıflardaki hemen hemen her öğrenci Türkiye'de üniversite okuma arzusu içinde. Bu Türkiye'nin uluslararası saygınlığı açısından önemli bir durumdur." diye konuştu.

Heyette Kayseri Milletvekili ve Türkiye Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İsmail Tamer, Yozgat Milletvekili ve Türkiye Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Ertuğrul Soysal, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli ve Afrika Bölge Koordinatörü Adem Koç yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
AbujaNijeryaTürkiye Maarif Vakfı
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