Türkiye Maarif Vakfı, Kazakistan'da eğitim verecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Kazakistan'da da eğitim verecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile imzalanan protokolle Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Talgar Lisesi'nin yönetimi Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, 350'si yatılı olmak üzere 500 öğrenci kapasiteli Talgar Lisesi, yeni eğitim ve öğretim dönemine Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetici ve eğitimci kadrosuyla başlayacak.

İmza töreninde konuşan Ziyatdin Kassanov, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla 24 Mayıs 2010'da kurulan DATÜB'ün, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri'nin birlik ve beraberliğini tesis etmek, milli kültürünü geliştirmek için eğitim alanında çalışmalar yaptığını belirtti.

Kassanov, Türkiye Maarif Vakfı ile eğitim alanında ortak çalışmalar ve projeler yürütmeyi hedeflediklerini, bu protokolü de bu çerçevede değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de vakfın birikimi ve tecrübesiyle Talgar Lisesi'nin kalitesini yükseltip geliştirerek uluslararası standartlara uygun hale getirileceğini vurguladı.

Akgün, bu protokolün, Türkiye Maarif Vakfı'nın Kazakistan eğitim sektöründe yapacağı yatırım ve projelerinin, DATÜB ile iş birliğinin önünü açacağını aktardı.

Yurt dışında okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her aşamasında iyi insan yetiştirmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'nın 2017-2018 eğitim öğretim döneminde eğitim vereceği okul sayısı, Talgar Lisesi ile 49'a çıktı.