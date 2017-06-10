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Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri Paris'te gençlerle buluştu

- Vakfın Avrupa Koordinatörü Bulut, gençlere Avrupa İstihdam Projesi'ni tanıtarak TMV'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri Paris'te gençlerle buluştu

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkilileri, öğrenci ve gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğundaki etkinliğe, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Konsolos Müslüm Aygün, Paris Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, TMV Avrupa Koordinatörü Kemal Bulut, TMV Hukuk Uzmanı Mustafa Ekrem Togay ve TMV Avrupa Uzman Yardımcısı Yasin Parıldar katıldı.

TMV Avrupa Koordinatörü Bulut, daha önce şubat ayında Fransa'ya gelerek eğitimciler, hukukçular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini, şimdi de bu etkinlikle gençlerle ve öğrencilerle buluşmak istediğini söyledi.

TMV'yi kısaca tanıtan, Avrupa İstihdam Projesi'ni anlatarak vakfın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bulut, Avrupa'da birçok toplantı gerçekleştirdiklerini, toplantılarda Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde iki dilde eğitim veren okullar, okul sonrası eğitim ve velilere rehberlik faaliyetlerinin eksikliğinin ortaya çıktığını belirtti.

Bulut, Avrupa'da birden fazla dil bilen üniversite mezunlarının varlığından haberdar olduklarını, Fransa'da yetişmiş ve eğitim almış gençleri TMV olarak istihdam etmek üzere bir proje geliştirdiklerini ancak bu projenin uzun vadede gerçekleşeceğini vurguladı.

TMV Avrupa Uzman Yardımcısı Parıldar da vakfın İstanbul'daki merkezi veya Avrupa'da yürütülecek faaliyetler kapsamında gençlere istihdam imkanları sunulabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
FransaGençöğrenciParisTürkiye Maarif Vakfı
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