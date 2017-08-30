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Türkiye Maarif Vakfı'nın ABD'deki ilk okulu New Jersey'de açılıyor

- Türk ve Müslümanların yaşadığı Clifton şehrindeki okul, pilot uygulama olarak yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak - Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyesi Prof. Dr. Asan: - "Biz buraya gelmeden önce bir ihtiyaç analizi yaptık, hem kendi vatandaşlarımız hem de Müslüman topluluğun beklentileri ve ihtiyaçlarıyla ilgili. Okul ihtiyacı çok önde çıktı. Hemen kollarımızı sıvadık ve en doğru adımı atmaya çalıştık" - "Bundan sonra çocuklarını güvenli bir okulda okutmak isteyen özellikle Türk vatandaşlarımız çocuklarını gelip bize emanet edecekler" - Okulun yönetim kurulu başkanı Yavuz Orta: - "Çok güzel kahvehanelerimiz ve lokantalarımız var ama nedense bir okulumuz yok. Bu konuda maalesef çok geri kalmışız. Bu akşam burada gördüğünüz okul Amerika'da açılacak gerçek anlamıyla ilk milli, Türk okulu"

Türkiye Maarif Vakfı'nın ABD'deki ilk okulu New Jersey'de açılıyor

NEW JERSEY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uluslararası eğitim yapılanmasıyla mücadelede öncü kurumlardan Türkiye Maarif Vakfı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk okulu Maarif Miraj Akademi, New Jersey eyaletinin Clifton şehrindeki eğitim-öğretim binasında tanıtım etkinliği düzenledi.

Toplantıda Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, yeni eğitim-öğretim döneminde pilot uygulama olarak hizmete girecek okul hakkında katılımcılara sunum yaptı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Asan, okulun Amerika'da çok önemli misyon üstlendiğini belirtti.

Asan, "Biz buraya gelmeden önce bir ihtiyaç analizi yaptık, hem kendi vatandaşlarımız hem de Müslüman topluluğun beklentileri ve ihtiyaçlarıyla ilgili. Okul ihtiyacı çok önde çıktı. Hemen kollarımızı sıvadık ve en doğru adımı atmaya çalıştık. Bundan sonra çocuklarını güvenli bir okulda okutmak isteyen özellikle Türk vatandaşlarımız çocuklarını gelip bize emanet edecekler." dedi.

Anaokulu, ilk ve orta öğretim kademelerinde eğitim-öğretim hizmeti sunacak okulun, Miraj Akademi ile yapılan birliktelik sonucu ortaya çıktığını ve bir yıllık pilot çalışma döneminde olduğunu söyleyen Asan, 250 öğrenci kapasiteli okulun gelecek yıl daha geniş bir binaya taşınarak eğitim hayatına devam edeceğini anlattı.

Asan, Maarif Vakfı'nın ABD'deki çalışmalarını daha da çeşitlendireceğini, bundan sonraki hedeflerinin yurtlar açmak olduğunu kaydetti.

Maarif Miraj Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Orta, İslami ve pozitif ilimlerde eğitim verecek okulun Türk-Amerikan toplumundaki bir eksikliği gidermeyi amaçladığını belirtti.

Orta, şunları kaydetti:

"Çok güzel kahvehanelerimiz ve lokantalarımız var ama nedense bir okulumuz yok. Bu konuda maalesef çok geri kalmışız. Bu akşam burada gördüğünüz okul Amerika'da açılacak gerçek anlamıyla ilk milli Türk okulu. Miraj Akademi ile hareket ederek bir pilot uygulama yapacağız. Aynı zamanda altyapımızı da oluşturacağız. Okulumuzun öğretmenleri çok kaliteli. Okulumuzdaki öğrencilerimizle birebir ilgileneceğiz."

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