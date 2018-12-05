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Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki okulu, eğitim sezonunu tamamladı

İSTANBUL (AA) - Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin Zanzibar Adası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji, 2018 eğitim yılını tamamladı.Türkiye Maarif Vakfından yapılan açıklamaya göre, programa, Türkiye'nin Darüsselam...

Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki okulu, eğitim sezonunu tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin Zanzibar Adası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji, 2018 eğitim yılını tamamladı.

Türkiye Maarif Vakfından yapılan açıklamaya göre, programa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Zanzibar Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mmanga Mjengo Mjawiri, okulun bulunduğu Village Magreb ilçesinin Kaymakamı Mashavu Sukua, Tanzanya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve öğrenci velileri katıldı.

Büyükelçi Ali Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Tanzanya halkına olan desteklerinin eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda devam edeceğini anlattı.

Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarına vurgu yapan Büyükelçi Davutoğlu, "Bütün öğrencileri ve eğitimcilerini tebrik ediyorum. Herkesin gözleri gülüyor, herkes mutlu. Türkiye Maarif Vakfı, Tanzanya eğitim sistemine büyük katkı sağlıyor. Kendilerini bu ülkenin eğitimine adamış bütün öğretmenleri ve idarecileri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zanzibar Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mmanga Mjengo Mjawiri konuşmasında, Türkiye Maarif Vakfına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, yaptıkları katkılardan dolayı minnettar olduklarını aktardı.

15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji Okul Müdürü Hamza Yılmaz da velilere ve öğrencilere teşekkür ederek, eğitim yılını değerlendirdi. Hacı Ayşe Var Koleji olarak Zanzibar'da yapacak çok işlerinin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Zanzibar'da eğitime katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Karnelerin ve başarı belgelerinin dağıtıldığı programda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali DavutoğluHacı Ayşe Var KolejiTanzanyaZanzibar
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