Türkiye-Macaristan dostluğu ekonomik alanda da güçleniyor

BUDAPEŞTE (AA) - MEHMET YILMAZ - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye ve Macaristan arasında "mükemmel" olan kültürel ve tarihi iş birliğini son 5 yılda ekonomik alana da yaymayı başardıklarını söyledi.

Gabor Kiss, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin siyasi ve kültürel anlamda çok iyi ilişkilere sahip olduğunu, son dönemde atılan adımlar sayesinde ekonomik alanda da iki ülkenin birbirine yakınlaştığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını, Türkiye'den Macaristan'a yatırım konusunda ilginin ciddi şekilde yükseldiğini belirten Kiss, ''Mükemmel olan kültürel ve tarihi iş birliğimizi son 5 yılda ekonomik alana da yaymayı başardık. Bugün Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığımızda Türk heyetini misafir ettik. Bakan Yardımcımız Levente Magyar, Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmemizde Türk-Macar ekonomik iş birliğini ve imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk.'' şeklinde konuştu.





- ''Türk firması Ravaber, Macar hükümetiyle anlaşma imzalayacak"





Gabor Kiss, Macaristan'ın ülkede yatırım yapan şirketlere büyük kolaylıklar sağladığını ve çeşitli destekler verdiğini, Türk firmaların Macaristan'a yatırım yapması için de Türkiye'de ciddi girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Macaristan'a daha önce yatırım yapan bir Türk firmasının istihdamı arttırma kararı aldığını belirten Kiss, ''Örneğin, dün Macaristan'da yatırım yapan Türk firması METYX için (Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı'nda) basın toplantısı düzenlendi. Yakın gelecekte ise benzer şekilde Türk firması olan Ravaber, Macar hükümetiyle anlaşma imzalayacak. Bu şirketlerin diğer Türk firmalarına Macaristan'ın yatırım açısından uygun bir ülke olduğunu göstereceğini ve örnek olacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Macaristan'ın olağanüstü iyi ilişkilere sahip iki müttefik ülke olduğunu, iki ülke arasında siyasi iş birliğini zedeleyecek hiçbir sorun bulunmadığını kaydeden Kiss, şöyle devam etti:

''Son dönemde ikili ilişkilerde ciddi adımlar atıldı. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'yi ziyaret etti. Burada hem mevkidaşı hem de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Kendisi burada Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetini Sayın Erdoğan'a iletti. Sayın Cumhurbaşkanının 2018 ilkbaharında, nisan ya da mayıs ayında Macaristan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.''





- ''Macaristan, AB'de en düşük kurumsal vergi oranına sahip ülke''

Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da Türkiye ve Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde ciddi bir ivme kazanarak 2,5 milyar doları aştığını söyledi.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok iş adamı ve sanayicinin Macaristan'ı ziyaret ettiğini dile getiren Şahbaz, son olarak Kayseri Sanayi Odası'nın geniş bir heyetle Macaristan'da çeşitli temaslarda bulunduğunu anlattı.

Şahbaz, Macaristan'ın Türk firmalarına birçok konuda destek verdiğini, bu nedenle Türkler için Macaristan'da yatırım yapmanın cazip olduğunu, yakın geçmişte bir Kayseri firmasının 23 milyon avroluk bir ön yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Macaristan'ın, Avrupa'nın göbeğinde yer alan bir ülke olmasından dolayı lojistik anlamda oldukça avantajlı bir konumda bulunduğuna işaret eden Şahbaz, Macaristan'ın AB üyesi olması ve altyapısının çok iyi durumda bulunmasından dolayı sadece geçen yıl 100'e yakın yabancı firmanın bu ülkeye yatırım yaptığını anlattı.

Macaristan'ın yüzde 9 ile AB'nin en düşük kurumsal vergi oranına sahip ülkesi olduğunu vurgulayan Şahbaz, Macaristan'ın birçok bölgesinde yapılan yatırımlara hükümetin yüzde 50 gibi yüksek oranda geri ödemesiz hibe verdiğini söyledi.

Şahbaz, Macaristan'ın zor zamanlarda Türkiye'nin yanında durduğunu ve iki ülkenin birçok alanda iş birliği yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

''15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türkiye'nin seçilmiş hükümetinin yanında olduğunu ifade eden ilk devletlerin içerisinde Macaristan'ı görüyoruz. Macaristan'ın önemini, gücünü ve potansiyelini yakından biliyoruz. Yakın iş birliğimiz bölgesel ve uluslararası barış bakımından büyük öneme sahip. Güçlü ve dostlarına güven veren Türkiye'ye, Macar dostlarımızın da yatırım yapmalarını öneriyoruz. Yerel potansiyelimizi kullanarak üretim ve istihdamı birlikte büyüteceğiz. Kararlı bir şekilde atılacak adımlar iki dost ülkeye de yararlar sağlayacaktır.''

