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Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir" - "Türkiye, savunma sanayi alanında kamu imkanları ile özel sektörün tecrübe ve dinamizminin birleşmesiyle çok ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda özellikle savunma ve güvenlik sektörü, Türkiye ile Malta arasında iş birliği geliştirebileceğimiz stratejik alanlar olabilir"

Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayDEİK/Türkiye-Malta İş KonseyiMalta
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