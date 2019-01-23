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Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı

- Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca: - "Hükümetimiz, Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir. Malta olarak AB'nin genişleme politikalarını destekliyoruz. Sürdürülebilir barışçı ve müreffeh bir Avrupa için bu çabalar çok değerlidir" - "Özellikle eğitim turizmi konusu Malta'da çok fazla önem verdiğimiz bir alan. Daha fazla Türk öğrencinin İngilizce öğrenmek için Malta'ya gelmesini isteriz. Birçok eğitim kurumumuz var"

Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı
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Anahtar Kelimeler:
DEİK/Türkiye-Malta İş KonseyiMalta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca
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