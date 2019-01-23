Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı - Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca: - "Hükümetimiz, Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir. Malta olarak AB'nin genişleme politikalarını destekliyoruz. Sürdürülebilir barışçı ve müreffeh bir Avrupa için bu çabalar çok değerlidir" - "Özellikle eğitim turizmi konusu Malta'da çok fazla önem verdiğimiz bir alan. Daha fazla Türk öğrencinin İngilizce öğrenmek için Malta'ya gelmesini isteriz. Birçok eğitim kurumumuz var"

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:35