Türkiye mezunları

BAKÜ (AA) - Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlılar, Türkiye'nin 1992 yılında başlattığı ''Büyük Öğrenci Projesi''nin 25. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte buluştu.

Bakü'de düzenlenen programa, Büyük Öğrenci Projesi'nin mimarlarından eski TBMM Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve ADA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hafız Paşayev, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, milletvekilleri ve çok sayıda Türkiye mezunu katıldı.

Toptan, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, ömrünün en güzel anını yaşadığını belirterek, 25 yıl önce Türkiye'ye gelen öğrencilerle tekrar bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geriye dönüp baktığında, küçümsenemeyecek bir proje gerçekleştirdiklerini gördüğünü ifade eden Toptan, o dönemde yaşananlara ilişkin şunları aktardı:

"O günlerde, günlerce, aylarca uyku uyuyamadık. Arkadaşlarıma sıkı sıkı tembihlemiştim. Getirdiğimiz öğrencilerden birinin burnu kanarsa proje çökerdi. Öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için elimizden geleni yaptık. Çok şükür dünyanın en büyük eğitim projesini gerçekleştirdik. Yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Azerbaycan ve Türkiye olarak yorulmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bir araya geldiğimizde daha büyük işler başaracağız."

Hikmet Çetin de Azerbaycan'ın kalkınmasında Türkiye mezunlarının da önemli rol oynadığını belirtti.

Çetin, "Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu. O zaman diplomatik ilişkilerin kurulması için attığım imza benim için gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paşayev de Türkiye mezunu öğrencilerin Azerbaycan'da çok iyi yerlere gelerek ülkeye hizmet ettiklerini söyledi. Paşayev, rektörü olduğu ADA Üniversitesinde de 1992'de Türkiye'ye eğitim almaya giden ve şimdi profesör olan akademisyenlerin çalıştığını dile getirdi.

Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Bayramov da dost ve kardeş Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu, eğitim alanında da Türkiye'den büyük destek gördüklerini ifade etti.

Bayramov, projenin Azerbaycan'ın zor yıllarında önemli rol oynadığını, çok sayıda öğrencinin devlet bursuyla Türkiye'de eğitim alma şansı elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral da Büyük Öğrenci Projesi'nde emeği geçen herkese teşekkür etti.

1992'de öğrencilerin aslında bilinmeyen bir yolculuğa çıktığını belirten Özoral, "Bu yolculuk başarıyla sonuçlandı. Sizler benim için gurur kaynağısınız. Türkiye'nin yetiştirdiği öğrenciler olarak Azerbaycan'ın bugüne gelmesine büyük katkı sundunuz." diye konuştu.

Büyük Öğrenci Projesi ile ilgili hazırlanan filmin gösterildiği, Türkiye mezunlarının hazırladığı klibin izlendiği etkinlikte, Azerbaycanlı ünlü sanatçılar konser verdi.

- Büyük Öğrenci Projesi



Sovyetler Birliği'nin 1990'lı yılların başında dağılmasıyla yeni bir değişim ve gelişim sürecine giren Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında siyasi, kültürel ve ekonomik bakımdan ilişkiler yeni boyutlar kazandı.

Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında her alanda iş birliği anlaşmaları imzalanarak hayata geçirilmeye başlandı. Bu anlaşmalardan birisi de 1992 yılında uygulamaya konulan Büyük Öğrenci Projesi oldu.



Proje çerçevesinde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan 2 bin öğrenci, Türkiye'deki çeşitli üniversitelere yerleştirilerek kendilerine devlet bursu bağlandı. Türkiye'de burslu okuyan öğrenciler, mezun olduktan sonra ülkelerinde kamuda ve özel sektörde önemli mevkilerde görev aldı.

1992'de 5 ülkeyle başlayan proje kapsamında, bugün Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika'dan yaklaşık 60 ülkeye ulaşıldı.

