Türkiye Mezunları, Ulan Batur’da buluştu

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Moğolistanlı "Türkiye Mezunları"nı başkent Ulan Batur'da bir araya getirdi.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alarak ülkesine dönen mezunlar arasındaki diyaloğun gelişmesi ve mezunların Türkiye ile bağlarının güçlenmesi amacıyla dünyanın dört bir yanında düzenlenen mezun buluşmaları çerçevesinde Moğolistan'da düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 Moğolistanlı mezun katıldı.

Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Büyükelçi Ahmet Yazal, YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Memet Kılıç, Moğolistan Devlet Televizyonu (MNB) Müdürü Gandiimaa Rentsendorj ve Devlet Yönetim Akademisi Rektörü Prof Dr. Zülfikar Sarkıt yer aldı.

- "Moğol bir topluluğa Türkçe hitap etmekten memnuniyet duyuyorum"

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Yazal, mezunların Türkçelerinin ileri seviyede olduğuna dikkati çekerek, Moğol bir topluluğa Türkçe hitap ediyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moğolistan'dan Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilerin başarı oranlarının çok yüksek olduğunu ve eğitimlerini tamamlayan Moğol öğrencilerinin ülkelerine geri döndüklerini belirten Yazal, gelecek yıllarda yapılacak buluşmalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

- "Güçlü iletişim için mezun dernekleri kurulacak"

YTB Daire Başkanı Memet Kılıç da Türkiye'de burslu eğitim alan 17 bin öğrenci olduğunu, kendi ülke bursları ve uluslararası kuruluşların fonları ile eğitim görenlerle beraber bu sayının 30 bini aştığını ve 160 ülkeden yaklaşık 130 bin "Türkiye Mezunu" olduğunu belirtti.

Mezunlar arasındaki birliğin sağlanabilmesi için mezun derneklerinin kurulmasının planlandığını vurgulayan Kılıç, Kazakistan'da Almatı ve Astana'da iki mezun derneğinin kurulmasında sona yaklaşıldığını söyledi.

TİKA, büyükelçilikler ve YTB'nin bu derneklere desteğini sürdüreceğini belirten Kılıç, bu kapsamda hazırlanan mezun web sitesinin iletişim ve iş birliği için önemli bir altyapı olacağını da vurguladı.

- "Türkiye mezunları ayrıcalıklı konumda"

Mezunlar adına konuşan Moğolistan Devlet Televizyonu (MNB) Müdürü Gandiimaa Rentsendorj da TİKA ve Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçiliği sayesinde Türkçeyi unutmadığını belirterek, Türkiye'nin Moğolistan'a yaptığı yatırımlar içinde en önemlisinin eğitime yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.

Rentsendorj, Türkiye'ye müteşekkir olduklarını ve Türkiye'nin Moğolistan'a yönelik burslarının artırılmasını beklediklerini ifade etti.

Devlet Yönetim Akademisi Rektörü Prof. Dr. Zülfikar Sarkıt ise 17 yaşında Türkiye'ye gittiğinde ata topraklarından gelen bir öğrenci olarak çok hoş karşılandığını anlattı.

Diğer ülkelere göre Türkiye'de eğitimin üst seviyelerde olduğunu dile getiren Sarkıt, Türkiye'nin kendilerine vatan sevgisini, vatana sahip çıkmayı öğrettiğini ve Türkiye mezunlarının çalıştıkları kurumlarca çok sevildiğini aktardı.

Öğrenciliği döneminde, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ilave burs imkanı sağladığını söyleyen Zülfikar Sarkıt, kendilerinin ülkelerini daha ileri götürmek için çalışmaya devam edeceklerini ve Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

- Moğolistan'da Türkiye mezunları futbol turnuvası yapıldı

Moğolistan'da ayrıca, Moğolistan Türkiye Mezunları Derneği (ATA) tarafından organize edilen ikinci futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Mezunların oluşturduğu altı takımın katıldığı turnuvada, 8 kişiden oluşan takımlar 16 dakikalık müsabakalarda yarıştı.

Yaklaşık 70 Türkiye mezununu bir araya getiren turnuvada, geçen yıl şampiyon olan "Polis Akademisi" takımı bu yıl ikinci olurken, "Angara" adlı takım birinci oldu.