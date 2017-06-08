Türkiye Milli Pediatri Derneğinden sığınmacı çocuklar için proje

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Pediatri Derneği, sığınmacı çocuklar için "Her şey sevgi ile başlar" adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk sağlığının gelişmesine ve pediatrinin ilerlemesine hizmet etmek amacıyla kurulan derneğin projesine, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri destek vererek sığınmacı çocuklar için harekete geçecek.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, projeye ilişkin bilgi verirken, Türkiye'ye sığınan her 4 mülteci çocuktan 3'ünün ailesinden birini savaşta kaybettiğini, 3 çocuktan birinin fiziksel şiddete uğradığını, 3 çocuktan 2'sinin ailesinden bir yakının fiziksel şiddete maruz kaldığını gördüğünü kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Çocukların yüzde 35'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor, yüzde 49'u depresyonla mücadele ediyor. Derneğimiz çocuklarda travmatik stres belirtilerinin, depresyon gibi klinik tabloların ya da sosyal problemlerin kronik hale gelmemesi için onların rutin bir hayata dönmesini amaçlıyor. Ancak bu hiç de kolay değil. Çünkü bu çocukların güvene, sevgi dolu bir ortama ihtiyaçları var. Onların desteklenmesi, tedavi edilmesi ve en önemlisi dinlenmesi, kendilerine anlayış gösterilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden hayata geçirdiğimiz 'Her şey sevgi ile başlar' projesinin ilk amacı herkesin bu çocukları anlamasını sağlamak. Eğer bu empatiyi sağlayabilirsek ardından yaralarının sevgiyle sarılması gerekiyor. Bu amaçla toplumsal bir bilinç ve farkındalık yaratarak kanayan bir yaraya dikkat çekmek istiyoruz. Savaş mağduru mülteci çocukların yaşadıkları psikolojik travmaları atlatmaları için sağlanan uzman desteğinin yanı sıra toplumda farkındalık oluşturarak Türk misafirperverliğiyle kucaklanmalarını sağlayıp kaynaştırmayı hedefliyoruz."

Hasanoğlu, 2011'den bu yana iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan mülteciler ve özellikle de çocuklara özel ilgi gösteren derneğin, sığınmacılar için AFAD'ın kurduğu ve yönettiği barınma merkezleri ve kamplar dışında özel programlar yürüttüğünü, göçmen çocukları bekleyen fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları açısından bölgedeki doktorları bilgilendirdiğini anlattı.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'da doktorlara yönelik bölgesel eğitim toplantılarında bin 700 çocuk hekimine ulaşıldığını ifade eden Hasanoğlu, çadır kentlerde yaşayan anne-babalara ulaşılarak çocuk sağlığı ve koruyucu hekimlik üzerine bilinçlendirme çalışmaları yürütüldüğü, sığınmacı ergenlerin sorunlarının tespiti için Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını belirtti.

Hasanoğlu, dernek yönetim kurulu üyelerinin, Osmaniye-Cevdetiye Çadır Kenti ziyaret edip annelere ve ergenlere yönelik eğitim programları uyguladığını, Osmaniye Valiliği, Osmaniye İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Eğitimi Daire Başkanlığı ile birlikte 2 bin anneye ulaşıldığını sözlerine ekledi.