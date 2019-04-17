Türkiye, Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nın partner ülkesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek Mostra Convegno Expocomfort 2020 Fuarı'nın partner ülkesi seçildi.

İtalyan Ticaret Odası Derneği, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ve Reed Exhibitions Italya iş birliğiyle, İtalya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Türkiye'nin 2020 yılında 42. Mostra Convegno Expocomfort Fuarı’nın partner ülkesi olması vesilesiyle basın toplantısı gerçekleştirildi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Venedik Sarayı'nda düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İtalya Ticaret Odası'nın yurt dışındaki en iyi 10 ticaret odalarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkilerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gaiani, "Bütün Akdeniz havzasında Türkiye ile olan ilişki kadar önemli başka bir ülkeyle ilişkimiz yok. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu ilişkiler arasında çok büyük bir katma değer de var. Bu aynı zamanda çok sağlam bir ilişki olduğunu gösteriyor iki ülke arasında." dedi.

Büyükelçi Gaiani, önemli bir diğer hususun da yatırımlarla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "İtalyan şirketleri 1960 yılından beri Türkiye'de yatırım yapıyor ve burada teknolojik transfer açısından da çok büyük bir iş birliği yapılıyor. Bu ilişkiler zamanla daha da sağlamlaşmış durumdadır. İtalya Türkiye'de 2. büyük yatırımcı oldu ve bu 500 milyon avro civarında yeni yatırımlar yapılmıştır. Tabii bu da İtalyan iş adamlarının Türkiye'ye olan güvenini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu belirten Gaiani, "Türkiye’de çok dinamik bir iş yapma imkanı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Türk yatırımcıların da İtalya'da yapmış olduğu yatırımlar da çok önemli. Ve tabii bunu stratejik sektörlerde yapmışlardır. Bu yatırımlar karşılıklı güvenin ne derece büyük olduğunu da göstermektedir. Bu şekilde ilişkiler daha da gelişecektir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin partner ülke olarak seçilmesi Türk şirketlerine katkı sağlayacak"

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise Türkiye'nin İtalya ile karşılıklı ticaretini artırmayı hedefleyen ve bu çerçevede faaliyet gösteren İtalya Ticaret Odası Derneği olarak, bir takım faaliyetlerde bulunduklarını ve ayrıca Türk ve İtalyan ihracatçıları desteklemek amacıyla İtalya ve Türkiye'de gerçekleşen çeşitli sektör fuarlarının organizasyonlarında rol aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin fuarda partner ülke olmasından dolayı son derece memnun olduklarının altını çizen Manzini, "Nitekim bugün burada toplanmamıza vesile olan Mostra Convegno Expocomfort ve BIE - Biomass Innovation Expo Fuarları'nın Türk ihracatçısına yeni kapılar açacağının bilinciyle sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gururla altını çizmek isterim ki söz konusu fuarda Türkiye partner ülke olarak yer alacak." dedi.

Manzini, fuarın geçen yıllarda olağanüstü bir başarı göstererek dünyanın sayılı fuarları arasına girdiğini ve 2020 yılında Türkiye'nin partner ülke olarak seçilmesinin fuara katılım sağlayacak Türk şirketlerine fuar sırasında yapılacak olan tanıtım ve reklam çalışmalarıyla uluslararası platformlarda ürünlerinin tanınmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

- "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmimiz göz dolduruyor"

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal da İtalya ve Türkiye arasında çok güçlü ve köklü bağlar bulunduğuna dikkati çekti.

İtalya'nın, Türkiye'nin ana ticaret ortaklarından biri olduğunu aktaranŞanal, "Gerek iki ülke arasındaki genel dış ticarette, gerekse iklimlendirme sektörü özelinde dış ticaret hacmimiz göz dolduruyor. İtalya, Türkiye’nin iklimlendirme sektörü ihracatında ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Aynı durum ithalat için de geçerli." dedi.

Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nın, iklimlendirme sektöründe dünyanın en önemli fuarından biri olduğunu dile getiren Şanal, şunları kaydetti:

"Fuarda 2020 yılında partner ülke olmamızın Türkiye’den fuar katılımına olumlu bir etki yapmasını da bekliyoruz. Gerek İtalyan muhataplarımız gerekse İtalyan Ticaret Odası Derneği ile şu anda uyumlu ve güçlü iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Partner ülke paketi ile bu fuarda Türk firmalarımıza katılım taleplerinde öncelik tanınacak. İnşallah daha iyi yerlerde ve daha çok noktada Türk firmaları olarak fuarda yerlerimizi alacağız. Fuar süresince Türkiye’ye yönelik özel tanıtımlar gerçekleştirilecek. Partner ülke Türkiye vurgusu fuar boyunca güçlü bir şekilde işlenecek."

- Fuar hakkında

İtalya’nın Milano kentinde 2020 yılında 17-20 Mart tarihlerinde düzenlenecek uluslararası ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa ve su arıtma teknolojileri fuarı Mostra Convegno Expocomfort, 2018 yılında bin 400 firmanın katılımıyla ve 162 bin profesyonel ziyaretçinin iştirakiyle gerçekleştirilmişti.

Türkiye ise fuarda 4 bin 800 metrekare alanda 119 katılımcı firmayla yer almıştı. 2018 yılında ilk kez Mostra Convegno Expocomfort fuarı ile eş zamanları olarak BIE - Biomass Innovation Expo Fuarı gerçekleşmiş ve fuara 2 Türk firması katılmıştı.