KARABÜK (AA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Yeni bir Köy Kanunu'na, yeni bir Mahalle Kanunu'na ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 34. İstişare Toplantısı, Karabük Belediyesi konferans salonunda 81 ilden muhtarların katılımıyla düzenlendi.

Akdeniz, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık kurumunun devletin üst kademelerinden çok itibar gördüğünü ancak orta kademelerine inilince bu seviyenin düştüğünü savunarak, sözlerin mutlaka yasalara dökülmesi gerektiğini kaydetti.

Akdeniz, şunları kaydetti:

"93 yıllık bir Köy Kanunu var. 1924'te Köy Kanunu çıktığında Türkiye nüfusunun yüzde 85'i köylerde yaşıyordu. Yine 1944'te çıkan Mahalle Kanunu var. Dolayısıyla 73 yıllık tarih. Bu da o günkü şartlarda belki çok mükemmel çıkartılmış bir kanun. Ama o da 73 yaşında. Dolayısıyla bugün Mahalle Kanunu'nda 26 maddemiz var. 26 maddeyi 5 maddeye düşürmüş durumdayız. Yani oradaki yetki, görevlerimiz ve sorumluluklarımız 5 maddeye düşmüş durumda. Köy Kanunu içerisinde birçok hadise de kalkmış durumda. Dolayısıyla yeni bir Köy Kanunu'na, yeni bir Mahalle Kanunu'na ihtiyacımız var."

Akdeniz, seçim kanununa da ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, "Artık bu kaçınılmaz. Bu kadar özlük hakları dolu dolu olan bir kurumda önümüzdeki dönemde hakikaten 400-450 bin civarında aday bekliyoruz. Dolayısıyla bu adayların donanımlı olması, önceden eğitim alması bizi gayet sevindirecek ve memnun edecek bir yasal alt yapıya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

"Gönüllülük esasında kendi ekonomimizi düzelteceğiz. Ondan sonra kurumun ekonomisini düzeltmeye çalışacağız veya sosyal işleri düzeltmeye çalışacağız." diyen Akdeniz, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yapısı mutlaka kendi içinde de revize olması gerekiyor. Yani bu Türkiye Belediyeler Birliği gibi, Ziraat Odaları Birliği gibi meslek odası kuruluşuna çevrilmeli ve Türkiye Muhtarlar Birliği mutlaka kurulmalı.'' ifadesini kullandı.

Toplantıya Vali Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve 81 ilden gelen muhtarlar katıldı.

Programın ardından misafir muhtarlar, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.