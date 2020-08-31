Türkiye'nin en iyi 100 e-ticaret lideri buluştu

Türkiye'nin ilk ve tek c-level e-ticaret kulübü Ecom Leaders Club, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Nart Resort’te gala gecesi düzenledi. Türkiye’nin önemli e-ticaret şirketlerinin yöneticilerinin ve direktörlerinin katıldığı ELC’nin gala gecesi, Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ve Fortune Türkiye'nin medya partnerliği ile düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşundan bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Ömer Nart: ELC üyeleri ile ekosistemin nabzını tutacağız

Türkiye’nin önemli markalarının e-ticaret yöneticilerini bir araya getiren gala gecesinde konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ELC’nin lansmanını pandemi öncesi yaptıklarını hatırlatarak, o günden sonra bu topluluğa çok büyük bir destek gördüklerini söyledi. Nart, şu sözleri kaydetti; “Ecom Leaders Club olarak hepimiz için ortak faydayı esas alarak temelde e-ticaretin ve e-ihracatın gelişmesine odaklanıyoruz. ELC, Türkiye’nin ilk ve tek kulübü olma özelliği taşıyor. Bu sebeple siz değerli ELC üyeleri ile ekosistemin nabzını tutacağız. Ülkemizin e-ticaret ve ihracatına katkı sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayan Türkiye İş Bankası’na, Fortune Türkiye’ye ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.”

Laleli: Türkiye’deki e-ticaret girişimcileri globalde dikkat çekiyor

Fortune Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli de, derginin Türkiye’de 13 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi. Ecom Leaders Club ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Laleli, Türk basın sektörüne büyük katkılar sunan önemli bir yayın olan derginin Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de en fazla alıntı ve içeriklerinin paylaşımlarının yapıldığı bir dergi olduğunu kaydetti. Laleli, “Türkiye’de gazetecilik ve basın ile ilgili bir takım çalışmalar yaparken objektif gazeteciliği ayarında tutabilmek çok önemli. Fortune Türkiye bunu sağlıyor. İçerik, haber ve kapak çalışmalarımızla birlikte Türkiye’nin şeffaflaşması için “Fortune 500” listesi hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu. E-ticaretin pandemide başarılı olan bir alan olduğunu vurgulayan Laleli, “Türkiye’deki girişimcilerin e-ticaret konusundaki çalışmaları globalde birçok markanın dikkatini çekiyor.” sözlerini kaydetti.

Prof. Dr. Kırcova: E-ticaret Türkiye için çıkış yolu

ELC Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kırcova da, WORLDEF ve Fortune Türkiye işbirliği ile hazırlanan “Covid-19 E-Ticaret Raporu”ndan bahsetti. Raporda pandeminin e-ticareti, ekonomiyi ve tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Kırcova, Türkiye’de akademik olarak e-ticaret konusunu ilk olarak çalışan akademisyen olduğunu vurgulayarak, “Bütün sektörün katkısı ile bir şeyler yapabiliriz. En çok sorun yaşadığımız konu, verilerin ve bilgileri paylaşılmaması oldu. Sektörde yönlendirme yapabilmek için raporlar hazırlamamız gerekiyor. E-ticaret yöneticilerinden bu konuda destek isteyeceğiz. Lütfen verilerinizi açın, bizimle paylaşın! Biz de sektörün sorunlarına karşı çözümler geliştirmeye çalışalımz.” şeklinde konuştu. Kırcova, sözlerini şöyle tamamladı; “E-ticarette ciddi bir mesafe kat ettik. Pandeminin e-ticaret sektörüne çok büyük olumlu etkisi oldu. E-ticaretin gerekliliği daha da iyi anlaşıldı. Sektörde bir takım sorunlar olduğu da görüldü. Hepsini pekala elbirliği ile çözeceğiz. Kat edecek çok yolumuz var. E-ticaret alanında yeni kuşakların problemleri aşacağına inanıyorum. E-ticaretin çok daha gelişeceğini ve Türkiye'nin çıkış yolu olacağını düşünüyorum.”

Biral: Foevent ile fiziksel etkinlikleri sanal ortama taşıyoruz

Focus On Event (Foevent) Genel Müdürü Muhammed Biral da, platform hakkında sunum yaptı. Focus on Event’in sunduğu online altyapı ile fiziksel fuarların ya da etkinliklerin sanal ortamda düzenlenebildiğine işaret etti. Foevent’in deneyimlerinin kişiselleştirilebildiğine vurgu yapan Biral, “Dijitalleşmenin gücü ile sınırlarınızı aşarak tüm dünyadan etkinliğinize katılacak alıcı ve satıcıları online etkinlik platformunuza entegre edebilirsiniz.” dedi.

ELC üyeleri plaketlerini aldı

Konuşmaların ardından ELC üyelerine törenle plaketleri dağıtıldı. Plaket alan ELC üyeleri, gala gecesinin e-ticaret ekosistemini bir araya getirerek, büyük bir güç oluşturduğuna dikkat çekti. Öte yandan, yemekli Ecom Leaders Club Gala Gecesi’nin düzenlendiği Nart Resort sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edildi; pandemiye karşı gerekli her türlü önlem alındı. Yemek masalarına dezenfektanlar ve maskeler konuldu.

ELC Gala Gecesi’ne kimler katıldı?

Ecom Leaders Club Gala Gecesi’ne e-ticaret ve ihracat ekosisteminde önemli isimler katıldı. Katılımcılar şunlar; CDEK Kargo CEO’su Sertalp Demirağ, Propars Kurucu Ortağı Engin Sezgin, Group Medya Kurucu Ortağı Nevzat Çalışkan, Digital Partners CEO’su Tunç Günbey, ELC jüri üyeleri; Mehmet Türkel (Joker), Ebebek E-Ticaret Müdürü Emre İlban, Hobium E-Ticaret Müdürü Ali Aygün, Fenerbahçe SK E-Ticaret Müdürü Gülce Şeneren, Hediyesepeti Ortağı İlyas Erimiş, Altınbaş E-Ticaret Müdürü Alper Tosun, Chakra E-Ticaret Direktörü Aykut Kaymaz, Sporpark E-Ticaret Yöneticisi Bora Alkaç, Supplementler E-Ticaret Müdürü Bülent Partal, Kiğılı E-Ticaret Direktörü Ceren Yıldız, Greyder E-Ticaret Müdürü Ceyhun Kuyumcu, Hoagard Kurucu Ortağı Çağrı Ayten, Columbia Dijital Satış Müdürü Çiğdem Yılmaz, Saat&Saat E-ticaret Direktörü Eser Erkan, Evidea E-Ticaret Direktörü Faruk Balmumcu, Evkur E-Ticaret Müdürü Gökhan Dündaroğlu, Suwen Dijital Pazarlama Direktörü Gökhan Özkan, Wessi CEO’su Göksel Aksu, Roman Giyim E-Ticaret Müdürü Hande Öztek, Aydınlı Grup E-Ticaret Müdürü İbrahim Ethem Savran, Vip Brands Genel Koordinatörü Koray Dinç, WORLDEF Bursa Temsilcisi Mustafa Sönmezay, BKM Kitap E-Ticaret Direktörü İbrahim Ceylan, Otto Kurucu Ortağı Murat Çandeviren, Dagi Giyim E-Ticaret Müdürü Mustafa Levent, Beymen E-Ticaret Direktörü Necmi Kahraman, Brendfoni İş Geliştirme Müdürü Nicat Ahmadov, Orko Holding Yurt Dışı İş Geliştirme Direktörü Nihat Onuk, Miele E-Ticaret Müdürü Orçun Çanak, Yataş Grup E-Ticaret Müdürü Önder Bakal, Evyap Global E-Ticaret Direktörü Özge Karadaş, Derimod E-Ticaret Müdürü Özlem Can, N11 Tedarik Zinciri ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Ramazan Altınay, Yıldız Holding E-Tticaret Direktörü Sadem Pehlivan, Orka Teknoloji E-Ticaret Direktörü Selin İşlek, Saha Mağazacılık E-Ticaret Direktörü Serkan Nazlıban, Gemaddicted E-Ticaret Direktörü Şebnem Akarsu, Pologarage E-Ticaret Müdürü Şükrü Yiğit, Keramika E-Ticaret ve Marka Müdürü Tuğba Öztürk Demir, Hotiç E-Ticaret Direktörü Tülin Arslan, Rue Online E-Ticaret Müdürü Uğur Akbıyık, English Home Global E-Ticaret Direktörü Üzeyir Karakaş, WORLDEF Business School Genel Müdürü Orxan Isayev, WORLDEF Kıdemli Danışmanı Çağdaş Yeşilbağ.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret ve e-ihracat topluluğu

Ecom Leaders Club, Türkiye’nin en önemli e-ticaret ve e-ihracat topluluğu olma vizyonu ile kuruldu. Türkiye’deki önemli e-ticaret yöneticilerini bünyesinde barındıran kulüp, e-ticaret ve sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen perakende markaları bir araya getiriyor. Kapalı devre uluslararası tecrübe paylaşım toplantıları ile perakendecilerin işlerini geliştirmelerini sağlayan ELC, Türkiye’deki e-ticaret oyuncularının farklı ülkelerdeki e-ticaret oyuncuları ile işbirliği geliştirmelerine olanak tanıyor. Kulüp, Türkiye’nin e-ticaret ekosistemini bir topluluk haline getirmeyi hedefliyor. Kulüp bünyesinde e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminden 100 şirketin e-ticaret yöneticileri ve direktörleri yer alıyor. Üyelerine global pazarlarda satış yapma ve iş ilişkileri geliştirme fırsatı sunan kulübe özel davet usulü üye olunabiliyor.

Ecom Leaders Club, üyeleri için B2B marketplace matchmaking toplantıları organize ediyor. Böylelikle üyeler, global pazaryerlerinde satış yapma olanağı buluyor. Global perakende markalarının e-ticaret direktörlerinin katıldığı özel konuklu etkinlikler düzenleniyor. ELC bünyesinde sektörel problemlerin ele alınması ve gelişimine katkı sağlanması amacı ile yuvarlak masa toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılarda elde edilen verilen, işbirliği yapılan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılıyor. Böylelikle sektör gelişimine yönelik toplantılarda elde edilen varsayımlar gerçek bir amaca hizmet ediyor.

