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"Türkiye'nin enerji sistemi masaya yatırıldı"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010'dan bu yana her yıl sürekli güncellenen “Türkiye Enerji Görünümü” başlıklı çalışmanın detayları, 16 Mayıs Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde ele alındı.

"Türkiye'nin enerji sistemi masaya yatırıldı"
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2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulan “Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD)”, farklı bilim alanlarındaki uzmanların enerji konusunda yerel, bölgesel ve küresel çalışmalarını, disiplinler arası eğitim ile araştırma faaliyetlerini yürütmesi ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilgileri kamuoyuyla paylaşarak, toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Merkez tarafından 2016 yılından bu yana Türkiye’nin enerji tüketimi ve politikalarına ilişkin yapılan araştırmalar kamuoyu ile paylaşılırken, aynı zamanda enerji konusu üzerine birçok seminer ve konferans düzenlendi.

Son olarak 16 Mayıs Perşembe günü TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü başlıklı çalışma Kadir Has Üniversitesi’nde tanıtıldı. Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile Grup üyesi Orhan Aytaç tarafından sunulan çalışmada Türkiye’nin enerji sisteminin durumu ele alındı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010'dan bu yana her yıl sürekli güncellenen “Türkiye Enerji Görünümü” sunumunda, “birincil enerji tüketimi”, “elektrik enerjisi üretimi”, “kapasite kullanımı”, “yakıtlar ve kaynaklar”, “dışa bağımlılık” ve diğer konular hakkında güncel bilgilere yer verildi.

"Ülke ve toplum yararına çözüm önerileri masaya yatırıldı"

Etkinlik kapsamında, “elektrik enerjisi sektöründe son bir senede yaşanan gelişmeler”, “kapasite mekanizması”, “yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi verilmesi”, “çevre koruyucu yatırımları öteleme niyeti”, “YEKDEM’in amaç dışı kullanımı”, “YEKA’lar”, “enerji sektöründe alınan kredilerdeki sorunlar”, “Akdeniz’de doğal gaz arama” konuları ülke ve toplum yararı doğrultusunda çözümler içeren önerilerle masaya yatırıldı.

Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının 2010’dan beri her yıl yenileniyor olmasının önemine değinen CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Türkiye’de tek olan bu çalışmanın politika yapıcıları, endüstri ve akademi dünyası için vazgeçilmez bir kaynak” olduğunu vurguladı.

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TMMOBEnerji SektörüEnerji Sistemi
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