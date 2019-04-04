Türkiye'nin ilk süper besin içeren çorba serisi Bizim Mutfak'tan geliyor!

Ajinomoto bünyesine girdikten sonra “besleyici, pratik mutfak” vizyonuyla yeniden yapılanan Bizim Mutfak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Süper Besinler içeren üç yeni çorba çeşidiyle raflarda yerini aldı. Kinoalı Mercimek, Siyez Buğdayı ve Karabuğday çorba karışımlarını tüketicilerin beğenisine sunan marka, bu seriyle dünyanın yükselen trendi "Süper Besinler”in ülkemizdeki öncüsü oldu.



Bizim Mutfak, üç farklı tatta ürettiği yeni Bakliyatlı “Superfoods” Çorba Serisi’ni Ajinomoto Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hülya Gündoğan Uçarlar’ın ev sahipliğinde, sanatçı Ceyda Düvenci ve Diyetisyen Elvan Odabaşı’nın konuşmacı olarak yer aldığı bir lansman toplantısında tanıttı. Swissotel Chalet’de 2 Nisan’da yapılan lansmanda Bizim Mutfak, Kinoalı Mercimek, Siyez Buğdayı ve Karabuğday çorba karışımlarından oluşan Türkiye'nin ilk “Superfoods” Çorba Serisi’ni tüketicisiyle buluşturdu.



Bizim Mutfak, geçtiğimiz yıl çorba yapmak için ihtiyaç duyulan bakliyat ve tahılları ayrı ayrı almak yerine, tüm bu besleyici içeriğe tek bir pakette ulaşılmasını sağlayan Bakliyatlı Çorbalar ürün serisini ilk kez piyasaya sürmüş ve hazır çorba kategorisini baştan tanımlamıştı. Marka, şimdi de ABD ve Avrupa ülkelerinin başını çektiği Superfoods (Süper Besinler) trendiyle Bizim Mutfak “Superfoods” Çorba Serisi’ni tüketicinin beğenisine sundu.

Ajinomoto Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hülya Gündoğan Uçarlar, dünya genelinde yapılan gıda lansmanları arasında süper besin kullanım oranının yüzde 202 arttığına dikkat çekti. Uçarlar süper besin kategorisindeki ilk ürünleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:Bizim Mutfak “Superfoods” Çorba Serisi’nin üretimine bizi teşvik eden faktör, Superfoods'un dünyada büyük bir akıma dönüşmesinin yanı sıra bakliyatlı çorbalarımızın gördüğü yoğun ilgi oldu. “Besleyici, Pratik Mutfak” anlayışıyla ürettiğimiz Bakliyatlı Çorbalarımız ile geçen sene Türkiye'de çorba kategorisinde yepyeni bir segment açmıştık. Bugün de tüketicisinin öngörüsüne büyük önem veren ve 110 yıldır iyi yaşamı odak noktasına koyan bir şirket olarak Süper Besin içerikli “Superfoods” Çorba Serisi fikrini hayata geçiriyoruz.AR-GE birimimiz ekstra besleyicilik sağlayan üç farklı ürünü; Kinoalı Mercimek, Siyez Buğdayı ve Karabuğday Çorba Karışımı'nı geliştirdi. Bu üç ürünümüz Türkiye'deki Superfoods-Süper Besinler akımının öncüsü olarak besleyicilik ve pratiklik diyen herkese hitap edecek. Zengin mutfağımızın mirası geleceğin besini bakliyatlar ile dünyanın süper besinlerini birleştirerek Türk mutfağına yeni bir soluk getirdiğimizi düşünüyoruz.”Toplantıda Süper Besinler hakkında bilgi veren Diyetisyen Elvan Odabaşı şunları söyledi:“Yediğimiz halde beslenemediğimiz günümüz dünyasında Süper Besinler aslında geçmişten günümüze mirasımız olan gıdalar. Hem antioksidandan, hem vitamin ve mineralden hem de liften zengin olan bu gıdalardan eksik beslenmemizin faturası bağışıklılık sistemimize çıkıyor. Son 50 yıldır bu yoksun beslenme modeli ile beslenen ve şişmanlayan insanoğlu için tabaklarımızda Süper Besinler hak ettiği yeri bulmalı. Sağlıklı, formda, mutlu ve uzun bir yaşam için süper gıdalara çok ihtiyacımız var. Süper gıdalar bizim şifa kaynağımız. En önemli yararları; karotenoidler, A ve E vitaminleri ve polifenoller gibi yüksek antioksidan içerikleri ile zengin lif kaynağı olmalarından geliyor. Mutfaklarımızın sağlık kalkanını oluşturan bu Süper Besinler içerikleriyle hem bedenimize hem de ruhumuza hizmet ediyor. Dünyanın gıda eczanesini Süper Besinler oluşturuyor ve onların girmediği eve doktor giriyor.”Lansmanda kendi beslenme tarzını hayatından örnekler vererek anlatan Ceyda Düvenci ise şunları paylaştı:"Sevdiklerim ve kendim için daha bilinçli ve sağlıklı bir hayat yaşamam gerektiğine inanıyorum. Evimize giren her gıda ürününü titizlikle seçiyorum. Doğru beslenme ve sağlıklı yaşamı hayatının merkezine alan bir anne olarak da paketli gıdalara bugüne kadar genelde mesafeli durdum. Ancak gıdanın pakette olmasından ziyade, içeriğinin ne olduğuna, nasıl üretildiğine önem vermem gerektiğini Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorbalar'ı deneyerek gördüm. Paketlerin her birinde çok değerli bakliyatlar yer alıyor. İlk kez bu kadar farklı karışımları üstelik Süper Besin konsepti ile bir arada buluyorum. Sadece %100 bakliyat ve tahıl tanelerinden oluşması, paketi elinize aldığınızda şeffaf penceresi sayesinde içinde ne olduğunu rahatlıkla görmek, kısa sürede pişirilmesi ve besleyici bir alternatif sunması benim bu ürünleri benimseme nedenlerim arasında.”Siyez buğdayı, ceviz, kinoa, yaban mersini gibi besinlerin aralarında bulunduğu süper gıdaların ortak özelliği diğer gıdalara göre antioksidanlar, vitamin ve mineraller açısından zengin, lifli olmaları yanında kanser, kalp ve kronik hastalıklara yakalanma riskini düşüren besinler olmaları.1940'larda ilk kez telaffuz edilen, 90'ların sonunda adı daha çok duyulmaya başlanan bu akımın en yakın takipçileri Amerika ve Avrupa. Sağlıklı ve bilinçli beslenme konusunda farkındalığın giderek artmasıyla birlikte Süper Besinler dünya geneline yayılarak yükselen bir trend haline geldi.