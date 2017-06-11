Türkiye'nin kültürel tanıtım portalına yeni tasarım

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin kültürel mirasını vatandaşlarla buluşturan "Kültür Portalı"nın tasarımı yenilendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın dijital platformlarından biri olan ve bir süre önce yeni özellikler eklenen "Kültür Portalı" üzerinden vatandaşlara daha renkli bir tanıtım olanağı sunuluyor.

Sanattan edebiyata, tarihten seyahate kadar Türkiye'nin kültürel mirasına yönelik kapsamlı bir içerik sunan portal, yenilenen yüzüyle daha kullanışlı bir hale getirildi.

Geleneksel Türk mutfağı, konaklama tesisleri, seyahat hatıraları ve turizm aktivitelerinin harita üzerinde görüntülenebildiği "Haritada Keşfet" özelliğiyle kullanımı kolaylaştırılan portalda, illere özel hazırlanan sayfalara da yine harita üzerinden ulaşılabiliyor.

- "Medya Kütüphanesi" de hizmete sunuldu

"Kültür Portalı"nın yeni tasarımında, oluşturulan "Medya Kütüphanesi" ile kamunun tüm dijital içerikleri bir noktada toplandı.

"Gezilecek Yerler" bölümüyle Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının "Cep Rehberi" uygulamasına da kaynak sağlayan "Kültür Portalı" sürekli güncellenen fotoğraf, ses, video ve yazılı içerikleriyle çok renkli kültürel bir tanıtım platformu olarak hizmet vermeye başladı.

Portalda ayrıca "Arkeoloji ve Tarih", "Dil ve Edebiyat", "Etkinlikler", "Geleneksel Mutfak", "Gezilecek Yerler", "Haber ve Duyurular", "Halk Kültürü", "Kültürel Miraslarımız", "Nerede Konaklanır", "Sanat", "Seyahat Hatırası", "Turizm Aktiviteleri" ve "İllere Özel" başlıkları da yer alıyor.

"Kültür Portalı"na "www.kulturportali.gov.tr" internet adresinin yanı sıra sosyal paylaşım platformları Facebook'ta @kulturportali, Twitter'da @TCKulturPortali, Instagram'da ise @kulturportali hesaplarından ulaşılabiliyor.