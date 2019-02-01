Türkiye nüfusu 82 milyonu geçti (2)

ANKARA (AA) - Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 ile en çok nüfusa sahip il olmayı sürdürdü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.



Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

- Ortanca yaş yükseldi



Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken kadınlarda 32,7 olarak belirlendi.



Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun, en düşük olduğu iller sırasıyla 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak, 21,4 ile Ağrı olarak kaydedildi.



- Çalışma çağındaki nüfus arttı



Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

- Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı



Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2017'ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi.



İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.



2017-2018 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İlToplam2017 2018 Toplam 80.810.525 82.003.882 Adana 2.216.475 2.220.125 Adıyaman 615.076 624.513 Afyonkarahisar 715.693 725.568 Ağrı 536.285 539.657 Amasya 329.888 337.508 Ankara 5.445.026 5.503.985 Antalya 2.364.396 2.426.356 Artvin 166.143 174.010 Aydın 1.080.839 1.097.746 Balıkesir 1.204.824 1.226.575 Bilecik 221.693 223.448 Bingöl 273.354 281.205 Bitlis 341.474 349.396 Bolu 303.184 311.810 Burdur 264,779 269.926 Bursa 2.936.803 2.994.521 Çanakkale 530.417 540.662 Çankırı 186.074 216.362 Çorum 528.422 536.483 Denizli 1.018.735 1.027.782 Diyarbakır 1.699.901 1.732.396 Edirne 406.855 411.528 Elazığ 583.671 595.638 Erzincan 231.511 236.034 Erzurum 760.476 767.848 Eskişehir 860.620 871.187 Gaziantep 2.005.515 2.028.563 Giresun 437.393 453.912 Gümüşhane 170.173 162.748 Hakkari 275.761 286.470 Hatay 1.575.226 1.609.856 Isparta 433.830 441.412 Mersin 1.793.931 1.814.468 İstanbul 15.029.231 15.067.724 İzmir 4.279.677 4.320.519 Kars 287.654 288.878 Kastamonu 372.373 383.373 Kayseri 1.376.722 1.389.680 Kırklareli 356.050 360.860 Kırşehir 234.529 241.868 Kocaeli 1.883.270 1.906.391 Konya 2.180.149 2.205.609 Kütahya 572.256 577.941 Malatya 786.676 797.036 Manisa 1.413.041 1.429.643 Kahramanmaraş 1.127.623 1.144.851 Mardin 809.719 829.195 Muğla 938.751 967.487 Muş 404.544 407.992 Nevşehir 292.365 298.339 Niğde 352.727 364.707 Ordu 742.341 771.932 Rize 331.041 348.608 Sakarya 990.214 1.010.700 Samsun 1.312.990 1.335.716 Siirt 324.394 331.670 Sinop 207.427 219.733 Sivas 621.301 646.608 Tekirdağ 1.005.463 1.029.927 Tokat 602.086 612.646 Trabzon 786.326 807.903 Tunceli 82.498 88.198 Şanlıurfa 1.985.753 2.035.809 Uşak 364.971 367.514 Van 1.106.891 1.123.784 Yozgat 418.650 424.981 Zonguldak 596.892 599.698 Aksaray 402.404 412.172 Bayburt 80.417 82.274 Karaman 246.672 251.913 Kırıkkale 278.749 286.602 Batman 585.252 599.103 Şırnak 503.236 524.190 Bartın 193.577 198.999 Ardahan 97.096 98.907 Iğdır 194.775 197.456 Yalova 251.203 262.234 Karabük 244.453 248.014 Kilis 136.319 142.541 Osmaniye 527.724 534.415 Düzce 377.610 387.844

(Bitti)