"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği" iftarı

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'nin de katıldığı iftar yemeğinde omurilik felçli vatandaşlar, aileleri ile birlikte oruçlarını açtı. TOFD'nin Ataköy'deki dernek binası bahçesinde düzenlenen programda konuşan TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş, derneğin çalışmalarına yaptığı katkılarından dolayı Bartholomeos'a teşekkür ederek plaket sundu.

Programda bir konuşma yapan Bartholomeos, İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. iftar sofrasında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bartholomeos, "Patrikhanemiz diğer dinlere, özellikle İslam alemine çok açıktır, çok samimidir. Müslüman kardeşlerimizle asırlardır yan yana yaşıyoruz." dedi.

İftar programı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.