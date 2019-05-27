Türkiye, Özbekistan'ın 5'inci ticaret ortağı

TAŞKENT (AA) - Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi yılın ilk 4 ayında yüzde 26,1 artarak 730,6 milyon dolara ulaşırken, Türkiye, Özbekistan'ın 5. büyük ticaret ortağı oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Özbekistan'ın toplam dış ticaretindeki payı yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Özbekistan'ın 5. büyük ticaret ortağı oldu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, yılın ilk 4 ayında yüzde 26,1 artarak 730,6 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Özbekistan'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat 347,1 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da 383,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Nisan 2019'da 2 milyar 552,1 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 20,3'lük pay ile Çin, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olurken, 1 milyar 998,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 15,9'luk pay ile Rusya ikinci, 1 milyar 54,4 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 8,4'lük pay ile Kazakistan da üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 39,9 artarak 2 milyar 171,8 milyon dolara ulaşmıştı.