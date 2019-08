İSTANBUL (AA) - Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Liz Cramer, ülkede yatırımcılar için başta turizm, enerji, tarım ve et sektörleri olmak üzere birçok alanda fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Doğal besinlerle beslenen hayvanların eti çok özel bir et ve Türkiye pazarına girmek için hazır. Biz bütün sağlık dokümantasyonlarımızı sunduk. Bunların onaylanma süreci devam ediyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Paraguay İş Forumu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Liz Cramer, Paraguay Çevre, Şehircilik ve Toplu Konut Bakanı Dany Durand, DEİK Başkanı Nail Olpak ile DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı Oğuz Satıcı'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.



Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Cramer, forumda yaptığı sunumda, "Biz Türkiye'ye, Güney Amerika Ortak Pazarı'nda (MERCOSUR) bir müttefiki olduğunu söylemeye geldik." ifadesini kullandı.

Paraguay'ın jeopolitik açıdan önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Cramer, "Güney Amerika'nın merkezindeyiz ve Brezilya ile Arjantin gibi iki büyük gücün komşusuyuz. Bunlarla sınırlarımız çok geniş ve özellikle de üretken bölgeler." diye konuştu.

Cramer, ülkenin istikrarlı bir enflasyona ve para birimine sahip olduğunu vurguladı.

Paraguay'da yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar bulunduğunu dile getiren Cramer, "Dünyaya bu fırsatları ve avantajları sunabiliriz. Bu yüzden doğrudan yabancı yatırım yıllık olarak artmaya devam etti. İlk yatırımlar ABD'den gelmişti, ardından Brezilya'dan, İspanya'dan gelmeye başladı. Yine teknoloji alanında da yapılan yatırımlar var. Özellikle telefon ve iletişim sektöründe bunun böyle olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Paraguay üzerinden Latin Amerika pazarlarına satış yapma imkanı da var. Farklı ürünlerinizi orada sunabilirsiniz. Belki Paraguay bir geçiş platformu olarak da görülebilir. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda doğrudan yatırımcı ülkeler arasında Türkiye'yi de görebileceğiz." şeklinde konuştu.





- "Türk pazarının gereksinimlerini yerine getirmek için odaklanmış durumdayız"





Liz Cramer, MERCOSUR pazarının her iki ülke için de önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 270 milyonluk bir pazarız. Bu bizim, sizin kadar büyük, güçlü ve gelişmiş bir ülkeyle çalışmak için ne kadar önemli bir iş birliği olabileceğinin bir işaretidir. Sizin de MERCOSUR'a girmek için çok büyük bir ortak olarak bizi değerlendirmenizi istiyoruz. Bizim MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmamız var, bütün sektörlerde bir ayrılacağımız var. Ne demek bu? Göreceli olarak daha az gelişmiş olabiliriz. Ama birtakım müzakeresi yapılmış istisna anlaşmalarımız var. Başka ayrıcalıklarımız, muafiyetlerimiz ve avantajlarımız var. Bunları da biz birer fırsat olarak sunuyoruz. Size bu MERCOSUR platformunu sunmamızın yanı sıra size özel belli alanlarda ilave sunabileceğimiz avantajlar da var. Bu bir birincil yaklaşım ve biz sektör bazlı teklifler yapabilmek için hazırız."

Aynı zamanda ülkede turizm, enerji, tarım ve et sektörlerinde de fırsatlar bulunduğunu ifade eden Cramer, "Türkiye'nin et sektörüne baktığımız zaman, Sayın Bakan bizim etimizi deneme imkanı buldu. Doğal besinlerle beslenen hayvanların eti çok özel bir et ve Türkiye pazarına girmek için hazır. Biz bütün sağlık dokümantasyonlarımızı sunduk. Bunların onaylanma süreci devam ediyor. Türk hükumetinden bunun onayını bekliyoruz ve otellerde, restoranlarda, süpermarketlerde Paraguay etinin olmasını bekliyoruz. Biz bunu bir misyon olarak görüyoruz ve Türk pazarının gereksinimlerini yerine getirmek için maksimum seviyede odaklanmış durumdayız, bu pazara et ürünlerimizi sokmak için." şeklinde konuştu.





- "Türkiye, Paraguay'dan 40 milyon dolar ihracat, 107 milyon dolarlık ithalat yaptı"





DEİK Başkanı Nail Olpak da yakın dönemde Asuncion'da Türk diplomatik temsilciliğinin, Ankara'da ise Paraguay diplomatik temsilciliğinin açılmasıyla ticari ve diplomatik ilişkilerin geleceğinin olumlu yönde etkileneceğini dile getirdi.

Olpak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Ticaret Bakanı'mızın da olduğu bir heyetle geçen yıl aralık ayında Paraguay’a resmi ve ilk olması açısından tarihi değerde bir ziyaret gerçekleştirmişti. Biz de Türkiye-Amerika İş Konseyleri olarak, 3 Mayıs'ta Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni’nin ziyareti vesilesiyle Paraguay’da İş ve Yatırım Fırsatları Toplantı'mızı düzenledik. Toplantıda, DEİK ile Paraguayan Industrial Union (UİP) arasında imzalanan mutabakat zaptı (MoU), programın önemli bir sonucu oldu. Türk iş dünyası olarak hedefimiz, ticaretimizi, iş birliklerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl 40 milyon dolar ihracat yaptığı Paraguay’dan, 107 milyon dolarlık ithalat yaptığını aktaran Olpak, "Amacımız, karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde ve hak ettiğimiz seviyelere taşımak. Son resmi temaslarda görüşülen ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik anlaşmaların bir an önce imzalanması öncelikli talebimiz. Ülkemiz ile Paraguay arasındaki yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için uygun yasal altyapının tesis edilmesi amacıyla hazırlanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK ) Anlaşması, 2018 yılı ocak ayında Paraguay tarafına iletildi. Karşı taraftan da bu adımın karşılığını bekliyoruz." dedi.

Olpak, Türkiye ile Güney Amerika Ortak Pazarı arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasının, Paraguay ile ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak için önemli bir adım olacağını vurgulayarak, "Ticaret Bakanlığı'mızın MERCOSUR ülkeleri ile blok olarak serbest ticaret anlaşması müzakereleri başlatma kararı alması, sevindirici bir gelişmedir. En yakın zamanda tamamına ermesini diliyoruz. Ayrıca, en kısa zamanda Türkiye-Paraguay İş Konseyi'mizin kurulmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.







- "Özellikle tarım, gıda, enerji ve inşaat sektörlerinde önemli potansiyel var"





DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı Oğuz Satıcı ise MERCOSUR üyesi olan Paraguay’ın, sadece kendi nüfusu olan 7 milyon kişiye değil, yaklaşık 270 milyon nüfusluk bir pazara erişim imkanı sunduğuna dikkati çekti.

IMF'nin 2019 yılı tahminlerine göre Paraguay'ın 42 milyar 352 milyon dolar GSYH, 5 bin 921 dolar kişi başına düşen milli gelir ve yüzde 3,49’luk ekonomik büyüme oranına sahip olduğunu anımsatan Satıcı, şunları kaydetti:

"Paraguay'da sanayiye dayalı katma değerli üretimin ve doğrudan yabancı yatırımın hızla artış gösterdiğini görmekteyiz. 2017 ve 2018 yıllarında Paraguay, Latin Amerika'daki en yüksek ekonomik büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke olarak vergi, maliyetler ve teşvikler açısından sunduğu avantajlar ile makroekonomik disiplin açısından yabancı iş dünyasına güvenilir bir yatırım ortamı sunuyor. Türkiye ve Paraguay arasında da özellikle tarım, gıda, enerji ve inşaat sektörlerinde önemli bir iş birliği potansiyeli bulunuyor. Bu çerçevede, ikili ticaret hacmimizin 150 milyon dolar civarında olduğunu göz önünde bulundurarak, iki ülke iş dünyası temsilcileri olarak daha çok çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ticareti geliştirmek üzere Türkiye ve MERCOSUR ülkeleri arasında imzalanması için görüşülen ticaret anlaşmalarını da çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz."