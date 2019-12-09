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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Bakan Pekcan'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret etti. TPF açıklamasına göre, Başkan Ömer Düzgün önderliğindeki heyet, hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları...

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Bakan Pekcan'ı ziyaret etti
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret etti.

TPF açıklamasına göre, Başkan Ömer Düzgün önderliğindeki heyet, hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları ve gelecek dönem hedeflerini Bakan Pekcan ile paylaştı.

Pekcan'ın makamında geçen hafta gerçekleşen görüşmede, yerel zincirler olarak amaçlarının tüketicilere sağladıkları değeri artırmak, sektörün önündeki sorunlara çözüm üretmek, iş olanağı oluşturmak ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak olduğunu aktaran TPF yetkilileri, tamamı yerli sermayeli 4 bine yakın satış noktası, 70 bine yakın çalışanı, 2 milyon 500 bin metrekare alanı ile sektörde önemli bir gücü temsil ettiklerini de dile getirdi.

Öte yandan verilen bilgilere göre, son 5 yıldır çift haneli büyüyen yerel zincirlerin toplam market satış payı yüzde 33,7, toplam gıdadaki satış payı yüzde 9,5, istihdam payı ise yüzde 34,8 oldu. Toplam 38 milyar TL cirosu bulunan yerel zincirlerin 2019 yılı büyüme hedefi yüzde 15 olarak belirlendi.

İstihdamda 2019'u yüzde 5 büyüyerek tamamlamayı hedefleyen TPF, 2020 yılına yönelik istihdamdaki büyüme hedefini de yine yüzde 5 olarak belirledi. 2019'u 44 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen yerel zincirler, 2020 yılına da yine çift haneli büyüme hedefi ile başlayacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
TPFTürkiye Perakendeciler Federasyonu (
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