EDİRNE (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, "Bizim ekonomideki sağlam, sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir politikalarımızdan dolayı ekonomimiz iyi durumda. Doları görüyoruz, herkes doların çok fırlayacağını söylüyor ya da herkesin çok farklı beklentileri olurken, Türkiye sağlıklı ekonomik istikrarı gerçekleştiriyor." dedi.

Salman, bir restoranda düzenlenen, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nda (ŞEB) yaptığı konuşmada, ŞEB forumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye siyasi tarihinde en uzun iktidarda kalan partinin AK Parti olduğunu belirten Salman, "Bunun en büyük göstergelerinden birisi ekonomik büyüme ve kalkınma, kalkınmanın ve refahın istenilen düzeyde sürdürülebilir duruma gelmiş olmasıdır. Ekonomik verilerde de bu gelişmeyle karşılaşmamız bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Ekonomik gelişmeleri yerelde de tespit etmeyi amaçladıklarını ifade eden Salman, şunları söyledi:

"Hiçbir siyasi partinin ekonomik değerlendirme anlamında yapmadığı projeyi ortaya koyduk. Bunun Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, geçmişte çok zor şartlardan geçti. Başbakanın önüne daktilo atılmasıyla devalüasyon oldu 2000'li yılları hatırlarsanız. Biz de bu kadar zorlu süreçlerden geçtik. AK Parti kapatılsın diye yurt içi ve yurt dışından etkiler oldu.

15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi bile bizlerin yok olması için aslında AK Parti değil, ülkenin yok olması için gerçekleştirilen süreçti. Ama bizim ekonomideki sağlam, sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir politikalarımızdan dolayı ekonomimiz iyi durumda. Doları görüyoruz, herkes doların çok fırlayacağını söylüyor ya da herkesin çok farklı beklentileri olurken, Türkiye sağlıklı ekonomik istikrarı gerçekleştiriyor."

Salman, 81 ilden çıkacak forum sonucunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtti.



- 2019 seçimlerine yönelik çalışma

ŞEB forumu moderatörü Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler de 2019 seçimlerinin yönetim anlayışındaki farklılıklarını daha dinamik olarak hayata geçirilmesi için somut verilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Seçimlerde şehirlerin beklentileri ve taleplerini parti üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortaya koyduğunu aktaran Gençler, forumun bu anlamda yararlı olacağını kaydetti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, forumda Edirne'nin ekonomik beklentilerini masaya yatıracaklarını ifade etti.

Ekonomide istikrar ve kararlılığın önemli olduğunu vurgulayan Akmeşe, "15 seneden beri AK Parti iktidarı olarak, bunu bildiğimiz için, buna inandığımız için ekonomide başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Milli gelirimizden, şu anki ekonomik durumumuza kadar Türkiye genelinde hepimiz çok iyi bildiğimiz için bakın bir sürü operasyonlar var ama Allah'a şükür ekonomimizde herhangi bir bozulma, gerileme yok. Bunun için istikrar ve devamlılık çok önemli." görüşünü dile getirdi.

Foruma katılan parti üyeleri ise yatırım ve ekonomi sorularına yönelik görüşlerini anlattı.