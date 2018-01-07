İSTANBUL (AA) - Çatalca'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği düzenlendi.

Yürüyüş için Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Program kapsamında ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 81 vilayette Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği düzenlendiği söyledi.

Programa 39 ilçeden spor kulüplerinin katıldığını belirten Boz, "Sarıkamış şehitleri, tarihimizin kanayan yaralarında birisi. Vatanı, milleti, dini için kış şartlarında hiç tereddütsüz bir şekilde o coğrafyaya giden Mehmetçiğimizin hazin hikayesidir. Rabbim hepsinden razı olsun, bizleri de o şehitlerin taşımış olduğu misyona sahip çıkan, layık olan bir nesil olmayı nasip etsin." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmaların ardından başlayan yürüyüş 9 kilometrelik güzergah boyunca devam etti.

Program sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

Yürüyüşe Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, gençlik dernekleri, spor kulüpleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.