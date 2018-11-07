DAKAR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Senegal'in başkenti Dakar'da Türkiye-Senegal İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Terrou-bi Otel'deki etkinliğe Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Dakar Ticaret Ataşesi Özgür Yalnız, Senegal Ticaret Odası Başkanı Daouda Thiam, TİM Ticaret Heyet Başkanı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın katıldı.

Civaner, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da büyük bir açılım kaydettiğini belirterek, geçen yıl kıta ülkeleriyle olan ticaret hacminin 19 milyar doları geçtiğini bildirdi.

Kıtadaki Türk yatırımlarının şimdiden 6 milyar doları geçtiğini ifade eden Civaner, Türkiye'nin Sahraaltı Afrika'ya 400 milyon dolarlık insani yardım yaptığını aktardı.





- "İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 240 milyon dolar oldu"





Senegal Ticaret Odası Başkanı Daouda Thiam, forumun; Senegalli yatırımcılara teknoloji transferi yapma, finansal kaynak bulma ve ürünlerini pazarlamayı öğrenme imkanı verdiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin özel sektörün gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Thiam, Senegal'in, 2000 yılından bu yana stratejik ortaklarını çeşitlendirdiğini bildirdi.

Thiam, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'in 8 ayında önceki yıla göre yüzde 41 artışla yaklaşık 240 milyon dolar olduğunu, ayrıca, ticari ürün çeşitliliğinin de arttığını aktardı.





- "Senegal ile daha güçlü ekonomik bağlar kurmak istiyoruz"





TİM Ticaret Heyet Başkanı Levent Aydın ise forumun ticari ilişkileri geliştirmesini umduklarını, bunun tek taraflı değil, iki ülkenin de yararına olacağını ifade etti.

Senegal'e sadece ihracatlarını artırmak için gelmediklerini, Senegalli iş adamları ve ürünlerini tanımak için de burada olduklarını belirten Aydın, "Senegal ile daha güçlü ekonomik bağlar kurmak ve buradaki yatırımlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan, askeri tekstil ürünleri üreten Raff Tekstil Şirketi'nin temsilcisi Eray Yükseloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Frankofon Afrika ülkelerine askeri giyim malzemeleri ihracatı yaptıklarını anlattı.

Yükseloğlu, Ar-Ge, dijital ve yerinde pazarlama çalışmalarının devam ettiğini, Türkiye'ye kazandırma uğraşında olduklarını ifade ederek, bu forumun ardından Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçerek büyükelçiliğin organize ettiği program kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile toplantı yapacaklarını bildirdi.

Forum kapsamında, ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi.



