Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi sektörü bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne yoğun katılım oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) desteği, Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne yoğun ilgi ve katılım oldu. “Gelecek” temasıyla düzenlenen kongrede, 26 panel ve sektöre yönelik farklı başlıklarda 23 eğitim programına 8 binin üzerinde ziyaretçi katılım sağladı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, dünyaca ünlü fütürist yazar Gerd Leonhard, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve CFA Enstitüsü Dünya Başkanı Paul H. Smith gibi önemli isimler kongrede konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Başkanı Erhan Topaç, şunları kaydetti:

“Sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik en önemli etkinlik olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne ilginin ve katılımın giderek arttığını görüyoruz. İki gün boyunca, sektörümüzü etkileyecek konulara hep birlikte değindik. Kongre panellerinde yapısal reformlar, ticaret savaşları, girişimcilik gibi makroekonomik konular, yapay zeka ve etkileri, teknolojinin finansal mimariyi ve iş modellerini değiştirmesi, gelecekte istihdamın nasıl olacağı, müşteriyi tanıma kuralına ilişkin fintek uygulamaları, blockchain uygulama örnekleri gibi yıkıcı teknolojilerin etkileri, kur ve faiz riskinin yönetimi, sermaye piyasası ihraç süreçleri ve halka açılma yoluyla kaynak yaratma alternatifleri, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları gibi gündemde yer alan birçok konu tartışıldı.”





- Gerd Leonhard ana konuşmacı oldu





Kongrenin ilk günü 12 ayrı panel gerçekleştirildi. Uluslararası uzmanların katıldığı kongrenin ana konuşmacılarından biri de “Teknolojiye Karşı İnsanlık” kitabının yazarı Gerd Leonhard oldu. Kültürel ve toplumsal olgulardan ticaret ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda geleceğe dair yenilikleri ve görüşlerini kongredeki katılımcılarla paylaşan Leonhard’ın, “Teknolojiye Karşı İnsanlık” isimli kitabının imzalama etkinliğine yoğun katılım oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gününde 14 ayrı panel düzenlendi. Kongrenin ikinci gününde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı da yer aldı.

Türkiye’nin dijital ekonomiye geçişi için en fazla çaba gösteren isimlerinden biri olan Eczacıbaşı, kongrede Türkiye’nin dijital ekonomiye geçiş alanında yaşadığı dönüşümleri ve dünyadaki son gelişmeleri ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Faruk Eczacıbaşı, Kongre’deki açılış konuşmasının hemen ardından “Daha Yeni Başlıyor” isimli kitabının imza etkinliğinde kitapseverlerle buluştu.





- "Sermaye Piyasasının Geleceği" konulu panel yoğun ilgi gördü





Kongrenin ikinci günü gerçekleştirilen paneller içerisinde en ilgi çekeni ise binin üzerinde katılımcının izlediği “Sermaye Piyasasının Geleceği” konulu panel oldu. SPK Başkanı Ali Fuat Taskesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Türk Ekonomi Bankası AŞ (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici gerçekleştirdi.

Kongrenin ikinci günü Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un katıldığı ve Habertürk TV Program Sunucusu-Ekonomist Ebru Baki ile TRT Spor Spikeri Ersin Düzen’in moderatörlüğünde, “Sporun Geleceği Aydınlık mı?” konulu bir panel gerçekleştirildi. Panele katılan Koç ve Orman, spor kulüplerinin mali yapısının düzeltilmesi ve borç sarmalından kurtulabilmeleri adına uygulanması gereken reçete hakkında bilgi verdi.

SPK'nın desteklediği ve Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsor olduğu kongre kapsamında düzenlenen panel ve eğitimler, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

Kongreye, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu, Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Türk Ekonomi Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Deutsche Bank AŞ, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ, Logo Yazılım, BtcTurk, CFA Society İstanbul, Citibank AŞ, DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ, TEB Portföy Yönetimi AŞ, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ, White&Case ve GKC Partners, Türk Hava Yolları, Bloomberg HT, TRT World, Binyaprak, Borsa Gündem, Finnet Investing.com ve Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ destek verdi.