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"Türkiye, ŞİÖ üyeliği için resmi başvuruda bulunmadı"

- Kazakistan Dışişleri Bakanı İdrisov: - "Türkiye'den resmi başvuru henüz yapılmadı. Bir ülkenin örgüte üyeliğinin kabul edilmesi için örgütün tüm üyelerinin fikir birliğinin sağlanması gerekiyor"

ASTANA (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliği için resmi başvuruda bulunmadığını belirtti.

İdrisov, Kazmedia merkezinde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, Türkiye'nin ŞİÖ'ye muhtemel üyeliğine ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'den resmi başvuru henüz yapılmadı. Bir ülkenin örgüte üyeliğinin kabul edilmesi için örgütün tüm üyelerinin fikir birliğinin sağlanması gerekiyor." dedi.

Üyelerin görüşünü açıklamasıyla resmi üyelik arasında büyük mesafe olduğuna işaret eden İdrisov, Türkiye'nin ŞİÖ üyeliği konusunda niyetini net bir şekilde belirtmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Erlan İdrisov, ŞİÖ dönem başkanlığının gelecek yıl Kazakistan'a devredileceğini anımsatarak "Yine de biz dönem başkanı olarak örgütün üyeleri arasında net bir anlayışın oluşması için çalışacağız. Fikir birliği ortaya çıktığı zaman gerekli karar alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İdrisov, gelecek yıl Astana'da yapılacak ŞİÖ zirvesinde Hindistan ve Pakistan'ın örgüte üyeliğinin resmileşeceğini sözlerine ekledi.

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Kazakistan Dışişleri Bakanı İdrisovŞİÖTürkiye
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