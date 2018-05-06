İSTANBUL (AA) - Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türk iş insanlarına ülkesinde yatırım yapmaya devam etmeleri çağrısında bulunarak, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'den, ülkemize gelen hiçbir iş adamı pişman olmadı. Tüm makamlarımız, Sırbistan'a adım attığınız andan itibaren yanınızda yer alıyor. Bürokratik anlamda tüm kolaylıklar sağlanıyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Türkiye-Sırbistan İş Forumu düzenlendi.

Forumda konuşan Ljajic, Türkiye-Sırbistan arasındaki ilişkilerde bir bahar dönemi yaşandığını vurgulayarak, iki cumhurbaşkanı arasında var olan diyaloğun, ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Bu iş birliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Ljajic, şöyle konuştu:

"Var olan ekonomik ilişkilerimiz için gereken hukuki altyapıyı oluşturmak adına gerekli imzaları da attık. Türkiye'ye kültür ve coğrafya olarak çok yakınız. Bize düşen birkaç görev var. O da iş birliğimizi istediğimiz seviyeye getirmektir. Salonda olan Türk iş adamlarına sesleniyorum; Sırbistan'da yatırım yapmaya devam edin. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'den, ülkemize gelen hiçbir iş adamı pişman olmadı. Tüm makamlarımız, Sırbistan'a adım attığınız andan itibaren yanınızda yer alıyor. Bürokratik anlamda tüm kolaylıklar sağlanıyor."

Ljajic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkeye gelen yatırımcılarla birebir ilgilendiğini ifade ederek, "Bu neyin göstergesidir? Bu, ekonomik ve ticari iş birliklerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yeni yatırımcıları ülkemize bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in şahitliğinde, Sırbistan-Bosna Hersek karayolunun Sırbistan tarafının inşası için Sırbistan Yapı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Taş Yapı İnşaat arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

Foruma, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve çok sayıda iş insanı katıldı.