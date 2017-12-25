Türkiye-Sudan ilişkileri

HARTUM (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Sudan'daki Maarif okullarında yetişen öğrencilerin gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli rol üstleneceğini söyledi.

Sudan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Akgün, Hartum'daki Sudan Maarif Vakfı Okulu'nda düzenlenen törende öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Geleceğin neslini sizler burada yetiştiriyorsunuz. Türkiye ve Sudan halklarının kardeşliğini yarın inşallah bu genç kardeşlerimiz devam ettirecek. Bundan dolayı yaptığınız iş çok önemli." dedi.

Akgün, Sudan'daki Maarif okullarının büyük başarılar ortaya koyduğunu, her geçen gün halkın ilgisinin artığını ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla eğitim kalitesini daha iyiye taşıyacağına inandığını belirtti.

TMV Başkanı Akgün, "Bütün dünyada olduğu gibi Sudan'daki öğrencilerimizin başarılarını ödüllendireceğiz. Başarılı öğretmen ve öğrencilerimizi de Türkiye'de ağırlamak istiyorum. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımız adına da söz vermiş olayım. Yeter ki buradaki başarı artsın, yeter ki Türkiye-Sudan dostluğu pekişsin." diye konuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki TMV Okulu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Sudan Eğitim Bakanı Asya Muhammed İdris, Hartum Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa, Darfur Bölgesi Eğitim Bakanı Hasan Hamis Cerru, İlköğretim Okulları Müdürü Bedriye Muhammed, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebu Tayyib Muhammed, Güney Darfur Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü El-Hadi Abdurrahman Ebker Abdullah ile TMV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz, TMV Sudan Direktörü Ömer Alçep, öğrenciler, çok sayıda veli ve diğer Sudanlılar katıldı.

