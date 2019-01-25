Türkiye süpermarket alışverişlerini e-ticaret üzerinden yapıyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'da süpermarket kategorisindeki satışlar 2018’de bir önceki yıla oranla yüzde 78 arttı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, her altı ayda bir kategori bazında Türkiye’nin alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, 2018 yılının süpermarket kategorisi trendlerini duyurdu.

Rapora göre, 2017 yılıyla karşılaştırıldığında süpermarket kategorisindeki satışlar 2018’de yüzde 78 artış gösterdi. 2018’de en çok talep gören ürün, önceki yılda olduğu gibi yine bebek bezi oldu. Bebek bezlerini çamaşır ve bulaşık deterjanı, kahve ve çay takip etti. Önceki yıla göre en çok artış gösteren ürünler ise bal, reçel, zeytin, peynir, yumurta gibi kahvaltılıklar, şarküteri ürünleri ve kahveler oldu.

En çok 30-45 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017’ye göre yüzde 84 artış gösterdi. 2018’de gerçekleşen her 3 talebin 1’i İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Adana, Konya takip etti.





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2018 yılında talep artış rekoru kıran yumurta satışları 10 katın üzerinde yükseliş gösterdi. Hepsiburada, kahvaltı masasının vazgeçilmezleri arasında yer alan zeytin satışlarının 6 kat, peynirin 5 kat, reçelin 3 kat, balın ise 2 kat artış gösterdiğini açıkladı. 2018’de Türkiye’nin doya doya çay ve kahve keyfi yaptığını da belirtti. Dökme çay satışları 3 kat, kahve satışları ise 4 kat artış kaydetti. Trend raporuna göre kahvaltı keyfine eşlik eden şarküteri ürünlerine talep yaklaşık 6 kat arttı.



Bebekli ailelerde, aile bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturan bebek bezi 2018’de de birinciliği kaptırmadı. Bebek bezi ardından çamaşır ve bulaşık deterjanı ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Ebatlarının büyük olması, taşıma güçlüğü ve sık tüketilmesi nedeniyle bebek bezi ve özellikle büyük paketli deterjan ürünlerinin e-ticaretten satın alınması tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.



Hepsiburada, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren paralı poşet düzenlemesi sonrasında, internetten yapılan market alışverişlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı. Hepsiburada, 2018’in son 10 günüyle 2019’un ilk 10 günü karşılaştırıldığında, süpermarket kategori satışlarında yüzde 32 artış olduğunu aktardı.

