Türkiye-Suriye ilişkileri toplantısı

İSTANBUL (AA) - Suriye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ömer Şahrur, Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteği engellemeye çalışan dış güçler olduğunu söyledi.

Şahrur, partisinin "Türkiye-Suriye ilişkileri" temasıyla İstanbul'da düzenlediği ve Türkiye'deki Suriyelilerin karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantı kapsamında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ömer Şahrur, "Gerçekleştirdiğimiz toplantıyla bizim için çok şey yapan Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna ışık tutmaya çalışıyoruz. Ancak bazı dış güçler, Suriye halkının hakkını kazanmasına yardımcı olan Türkiye'nin bu çabalarına engel olmaya çalışıyor." dedi.

Suriye Kürt Ulusal Partisi Başkanı Fuad Aliko ise resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon Suriyelinin bulunduğunu ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğunu ifade etti. Aliko, Türkiye'nin tüm imkanlarını Suriyeliler için seferber ettiğini ve Suriye halkını desteklediğini fakat Batı'nın, Suriyelileri öldüren rejim ile Rusya'yı desteklediğini kaydetti.

Aliko, Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 90'ının iş imkanı bulurken Arap ülkelerindeki Suriyelilerin kamplarda kötü şartlar altında yaşamaya zorlandığını vurguladı.