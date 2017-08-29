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Türkiye, Suriye'de yaşayan Osmanlı Hanedanı üyesine sahip çıktı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu Türkiye'ye getirildi

Türkiye, Suriye'de yaşayan Osmanlı Hanedanı üyesine sahip çıktı

ANKARA (AA) - Türkiye, Osmanlı Hanedanı'nın fertlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam’da yaşamını sürdüren Osmanlı Hanedanı üyesi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailesinin ilettiği talep üzerine Osmanoğlu'nun Türkiye'ye getirilmesine karar verdiği, ardından Dışişleri Bakanlığı olarak 87 yaşındaki hanedan üyesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Osmanoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin yardımıyla Beyrut üzerinden İstanbul'a uçakla seyahat ettiğini aktaran Büyükelçi Erciyes, hanedan üyesiyle yola çıkmadan önce Beyrut'ta havaalanında görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dündar Abdülkerim Osmanoğlu, Sultan II. Abdülhamid'in en büyük oğlu Şehzade Mehmed Selim Efendi'nin torunu.

Türkiye, Osmanlı Hanedanı'nın sürgünde yaşayan son üyesi, Sultan I. Abdülmecid’in torunu 99 yaşındaki Bilun Alpan’a da sahip çıkmış ve geçen Nisan ayında Beyrut’ta kaza geçiren Alpan’ın tedavi masraflarını karşılamıştı.



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Anahtar Kelimeler:
BeyrutIstanbulOsmanlı HanedanıSuriyeSamTürkiye
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