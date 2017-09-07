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"Türkiye, Suriyeli sığınmacıların evi oldu"

- Gazeteci-Yazar Hirvonen: - “Türkiye, iç savaş nedeniyle gelen Suriyeli sığınmacıların evi oldu”

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da düzenlenen açık hava kitap fuarında konuşan Finlandiyalı Gazeteci-Yazar Elina Hirvonen “Türkiye, iç savaş nedeniyle gelen Suriyeli sığınmacıların evi oldu.” dedi.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde her sene düzenlenen "Cape Town Açık Kitap Festivali"nde Hirvonen'in, Finlandiya’da son yıllarda mültecilere karşı tepkileri ve mültecilerin yaşadığı zorlukları konu alan "Boiling Point" isimli belgeseli gösterildi.

Hirvonen, gösterim sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaştan dolayı kaçmaktan başka çaresi kalmayan insanların karşılaştığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla böyle bir işe giriştiklerinin altını çizerek, "Türkiye, iç savaş nedeniye gelen Suriyeli sığınmacıların evi oldu." dedi.

Belgeselin bu yüzden Türkçe'ye de çevirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Hirvonen, "Bu tür belgesellerin tarihe birer not olduğu düşüncesinden yola çıkarak belgeselimizde hem mültecilerin hem mültecilere kucak açan ve mülteci karşıtı insanların görüşlerine yer verdik. " değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika ve dünyanın önde gelen yazarlarının çeşitli konularda söyleşiler yaptığı Cape Town Açık Kitap Festivali 10 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaSuriyeTürkiye
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