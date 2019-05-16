İSTANBUL (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, “Rusya’da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Bu alanda helal ürünlerin üretilmesi ile ilgili şüphesiz ki Türkiye ile çalışacağız.” dedi.

Minnihanov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, forum kapsamında yeni projelerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmalara varılacağına inandığını belirtti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması için forumda görüşme imkanının mevcut olduğunu ifade eden Minnihanov, Türkiye ile Tataristan arasında iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu söyledi.

Minnihanov, Kazan ve İstanbul arasındaki uçuş seferlerini hafta 6 defa gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, yakında her gün olacağını anlatarak, “Türkiye bizim ülkemiz için en önemli partnerlerimizden biridir. Amaçlarımız daha da büyük ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye’den bizim ülkemize 2 milyar dolardan daha fazla yatırım yapıldı. İş dünyasına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

- “Uluslararası sanayi bölgesi kurmak istiyoruz”

Minnihanov, uluslararası sanayi bölgesi kurmak istediklerini belirterek, “Bunun üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye’deki tecrübeden faydalanılarak bu sanayi bölgesi kurulabilir diye düşünüyoruz.” dedi.

Turizm, petrol işleme, petrokimya, gemi, uçak, helikopter, doğalgaz aktarımı, polimer, kauçuk, elektronik, tıbbi cihaz ve tarım alanında çalışmalarının mevcut olduğunu aktaran Minnihanov, şunları anlattı:

“Rusya’da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Bu alanda helal ürünlerin üretilmesi ile ilgili şüphesiz ki Türkiye ile çalışacağız. Biz inovasyon, modern teknolojilerin kullanımına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile enerji, petrokimya, otomotiv, IT, sağlık, inşaat, tarım ve turizm alanında iş birliğine hazırız. KOBİ’lerin de desteklenmesi Tataristan’ın önemli stratejileri arasında yer alıyor. Yüksek teknoloji şirketlerimizin Türkiye’de temsil edilmesini isteriz. Tataristan şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermesi konusunda belli mevzuat da kabul edilmiştir.”

Minnihanov, Türkiye ile iş birliğini geliştirmeleri gerektiğini aktararak, Tataristan’ın, Türk şirketleri için iyi imkan sağlayan bir yer olmaya devam edeceğini söyledi.

- "Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor"

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye ve Tataristan'ın tarihsel ve siyasal alanın yanı sıra, ekonomik alanda da güçlü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 4 hedef ülkeden biri ve en önemli dış ticaret ortağı olan Rusya ile dış ekonomik ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Özilhan, "Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

Özilhan, Tataristan'ın yatırım ve ekonomik potansiyeli çok güçlü olduğunu belirterek, "Tataristan'da, Türk iş dünyası için petrokimya, otomotiv ve makine sanayi, tarım, enerji gibi alanlarda önemli fırsatlar bulunmaktadır. Kazan Bölgesi, Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi ve Petrokimya Bölgesi gibi birçok yatırım alanı mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım iklimi değerlendirme sonuçlarına göre, Rusya Federasyonu bölgeleri arasında Tataristan’ın birinci olmasından dolayı dikkati çektiğini ifade eden Özilhan, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Rusya arasında var olan ticaret hacminin, gerçek potansiyelini yansıtmadığını da ifade etmek istiyorum. Rusya genelinde ikili ticaret hacmi hedefimiz olan 100 milyar dolara ulaşmanın yanı sıra, Tataristan Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmamız gerekmektedir. Bu, elbette karşılıklı çabayla, ortak hareketle ve daha çok iletişim, daha çok kültürel alışverişle mümkün. Bunu sağlamak için karşılıklı ziyaretlerimiz ve programlarımız sürüyor."

Tuncay Özilhan, geçen yıl Rusya'da gerçekleşen Türkiye-Rusya İş Dünyası Buluşması'nın ekonomik ilişkiler açısından oldukça faydalı olduğunu aktararak, "2016 yılında Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Tataristan İş Forumu kapsamında yapılan birebir görüşmeler ve firma ziyaretleri, ekonomik iş birliğimizin gelişmesi adına çok verimli oldu." diye konuştu.

Özilhan, "Dostluk ve kazan-kazan esasıyla sürdürdüğümüz ilişkilerimize, önümüzdeki dönemde yenilerini eklemek için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Hedef ülke eylem planı çerçevesinde Türkiye-Rusya İş Konseyi çatısı altında oluşturdukları Tataristan İş Komitesinin faaliyetlerine büyük bir azimle sürdürdüğünü kaydeden Özilhan, "İnanıyorum ki, bugün ülkelerimiz arasında ticaret-ekonomi ve dostluk ilişkilerinin artırılması hedefimiz doğrultusunda büyük yol kat ettik, bunu en iyi şekilde sürdürerek, maksadımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

- "Türk firmaları Tataristan’daki yatırım fırsatlarını çok iyi değerlendiriyor"

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelişev de Rusya Federasyonu bölgeleri arasında Tataristan Özerk Bölgesi lider pozisyonda yer aldığını dile getirerek, "Tarım, enerji, petrokimya ve pek çok sanayi alanında da önemli bir ülke. Özellikle nitelikli insan kaynağı açısından oldukça gelişmiş bir bölge." şeklinde konuştu.

Türk firmalarının, bugüne kadar Tataristan’daki yatırım fırsatlarını çok iyi değerlendiğini söyleyen Podyelişev, "Türk iş dünyasının önde gelen firmaları, Tataristan'a yatırım yaptıkça bundan Rusya da büyük fayda görüyor. Türkiye ve Rusya arasındaki 100 miyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan himayelerinde, Agropro ile Tataristan Yatırım Geliştime Ajansı ve Tataristan Tarım Yatırımları ve İnovasyon Merkezi, Konermak İç ve Dış Ticaret Şirketi ile Tataristan Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı, Latan Ltd. Şti. ile Kiwa Belgelendirme Hizmetleri AŞ arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İmza töreninin ardından ikili iş görüşmeler gerçekleştirildi.