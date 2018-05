“Türkiye-Tayland Ortak Pulu“ tanıtımı - Türkiye ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü anısına hazırlanan ortak pulun tanıtımı yapıldı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey: - "PTT olarak Tayland ile e-ticaret konusunda da iş birliği yapmak istiyoruz" - Tayland Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit: - "Politikadan ekonomiye, kültürden eğitime kadar birçok alandaki ilişkilerimiz, karşılıklı üst düzey resmi ziyaretlerle daha da güçlenmektedir"

ANKARA (AA) - Türkiye ile Tayland posta idarelerinin çalışmasıyla hazırlanan ve üzerinde "Türk yağlı güreşi" ile "Thai boksu" görsellerinin yer aldığı ortak pul düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 60. yıl dönümü anısına hazırlanan ortak pulun tanıtım toplantısı PTT Pul Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye-Tayland Ortak Pulu'nun üzerinde Türk yağlı güreşi ile Thai boksu görselleri yer aldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, toplantıda yaptığı konuşmada, PTT'nin her geçen gün hızla büyüdüğünü, yeni teknolojik gelişmeler ve şirketlerle yeni atılımlar yaptığını söyledi.

Tayland ile ikili ilişkilerin geldiği boyuta işaret eden Zerey, "PTT olarak Tayland ile e-ticaret konusunda da iş birliği yapmak istiyoruz. Bu konuda görüşmelerin de yapıldığını biliyorum. E-ticaret konusunda PTT'nin pazar payı hızla artıyor. Tayland ile daha yakın iş birliği içinde olmayı ve her iki tarafın da kazanacağı şekilde büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Yavuz Ateş de bu yılın Türkiye ile Tayland'da karşılıklı "Kültür Yılı" olarak kutlanması hususunda oluşan mutabakat doğrultusunda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Ateş, "İlişkilerin 60. yıl dönümünün karşılıklı kutlanacak olmasının iki ülke arasında sadece kültürel değil, her alanda iş birliğine olumlu yansıyacağına, ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Ateş, Türkiye ve Tayland arasında 2002'de 200 milyon dolar olan ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 2,1 milyar dolara ulaştığını aktararak, "İkili ticaretin artırılması ve çeşitlendirilmesi yönündeki ortak çabalarımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

PTT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya ise köklü geçmişe sahip iki ülkenin başta turizm olmak üzere pek çok alanda iş birliği yaptığına işaret ederek, Tayland Posta İdaresi ile ilişkilerin sorunsuz devam ettiğini ve iş birliği alanlarının e-ticarette yoğunlaştığını dile getirdi.



- "Anlaşmaların imzalanmasıyla ticaret hızla artar"



Tayland Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60 yıl öncesine dayanmasından gurur duyduğunu söyledi.

Ekarohit, "Politikadan ekonomiye, kültürden eğitime birçok alandaki ilişkilerimiz, karşılıklı gerçekleştirilen üst düzey resmi ziyaretlerle daha da güçlenmektedir." dedi.

Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin de artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Ekarohit, "80 milyon nüfuslu Türkiye ve 70 milyon nüfuslu Tayland arasında var olan mevcut ticaret hacminin geliştirilmesi ve gelecek yıllarda artırılması, iki ülkenin de var olan potansiyelinin en etkin biçimde kullanılmasını gerektirmektedir." diye konuştu.

Ekarohit, iki ülke arasında görüşmeleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yanı sıra, 14 ikili anlaşmanın imzalanmasıyla karşılıklı ticaret hacminin de hızla artacağına inandığını bildirdi.

Osmanlı İmparatorluğu ve o günkü bilinen adıyla Siam Krallığı arasında özellikle ahşap ve ahşap ürünleri başta olmak üzere birçok alanda yoğun ticaret olduğunu hatırlatan Ekarohit, bu iş birliği sayesinde ikili ilişkilerin Siam Prensi Damrong Rajanubhab ve Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'da yüz yüze tanışmalarıyla zirveye çıktığını anlattı.

Ekarohit, Tayland Posta İdaresi ile yakın çalışmalar yürüterek anma pullarının basımına katkıda bulunan PTT'ye teşekkür etti.



Büyükelçi Ekarohit, toplantı sonunda PTT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetinkaya ve konuşmacılarla ortak pulu imzaladı.

Toplantıda, pulda görsellerine yer verilen "Türk yağlı güreşi" ve "Thai boksu"nun tanıtım filmi de gösterildi.