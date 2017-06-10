"Türkiye Teknoloji Takımı bayrağı daha ileriye taşıyacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarında gösterdikleri başarının çok daha fazlasının Türkiye Teknoloji Takımında ortaya koyulacağını belirterek, "İnşallah hep beraber ülkemizi ve bu bayrağı daha ilerilere taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ailesi, Emirgan Korusundaki Beyaz Köşk'te düzenlenen iftarda buluştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 aylık genç bir vakıf olmalarına rağmen, bu kısa sürede önemli işler başardıklarını söyledi.

İlk işaret fişeğini yaktıkları çalışmalarının devamının geleceğini vurgulayan Bayraktar, "Bu hikaye aslında bizim firma olarak ufak bir girişimle 15 sene önce çıktığımız ve kendi çabamızla en iyisini yapabilecek noktaya getirdiğimiz, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla dünyada en üstlere ulaşabilme macerasını çok daha ileri taşımak maksadıyla başladı." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, "Ama tek başımıza bu sistemleri yapabiliyor olmamız bir şey ifade etmiyor. Bu örneklerin sayısının artması lazım. Genç kardeşlerimizin bunu çok daha ileriye taşıması niyetiyle Türkiye Teknoloji Takımını, tam da adındaki gibi takım ruhuyla kurduk. Bu bir bayrak yarışı. İnsansız hava araçlarımızda gösterdiğimiz başarı bir örnek olacaktır. Bunun çok daha ilerilerini Türkiye Teknoloji Takımındaki arkadaşlarımız başaracak. Hep beraber ülkemizi ve bu bayrağı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.





- "Geleceğin teknoloji yıldızlarını seçiyoruz"





Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da kuruldukları günden bu yana çok yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

İlk çalışmalarından birinin üniversite teknoloji takımlarına destek vermek olduğunu anlatan Kacır, "Teknolojinin Milli Takımlarını Destekliyoruz" başlığıyla çıktıkları çağrıya 110 üniversite takımının başvurduğunu aktardı.

Kacır, hali hazırda bu takımların 25'iyle çalıştıklarını, onları yurt dışı yarışmalarına götürdüklerini ve ekipman desteği sağladıklarını ifade etti.

Milli Teknoloji Burs Programına ise 7 bin üniversite öğrencisinin başvuru yaptığını ve şu an 100 bursiyerle çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Kacır, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geleceğin teknoloji yıldızlarını seçme sürecini de başlattıklarını bildirdi.

Kacır, şunları kaydetti:



"İstanbul'da kurduğumuz teknoloji atölyelerinde 3 yıl boyunca ücretsiz eğitim görecek ortaokul ve lise öğrencilerini seçiyoruz. Geçen günlerde yaptığımız seçmelere 15 binin üzerinde ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. Onların 450'siyle bu yaz çalışmalara başlayacağız. Ayrıca şu anda liselerin projelerine destek çağrımız da açık. Görüyoruz ki Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini geliştirmesine ülkenin dört bir yanından, her yaş grubundan çok yoğun bir talep ve destek var."

Programa Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İstanbul Defterdarı Fahrettin Özdemirci ile vakıf yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.