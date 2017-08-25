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Türkiye turizmde Uzak Doğu'ya açılıyor

- Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde Uzak Doğu'ya açılacağız. Çin, Japonya, Kore, Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerine yeni bir pazar açacağız, o kapıları zorlayacağız"

Türkiye turizmde Uzak Doğu'ya açılıyor

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde Uzak Doğu'ya açılacağız. Çin, Japonya, Kore, Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerine yeni bir pazar açacağız, o kapıları zorlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Ayasofya Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, incelemelerin ardından müzeyi gezen turistlerle sohbet etti.

Uzak Doğulu turistlerle yakından ilgilenen Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni turizm stratejilerini anlattı.

Türk turizminin pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde Uzak Doğu'ya açılacağız. Çin, Japonya, Kore, Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerine yeni bir pazar açacağız, o kapıları zorlayacağız." ifadesini kullandı.

Çinli turistlerle karşılaşmanın güzel bir tesadüf olduğunu aktaran Bakan Kurtulmuş, "Uzak Doğu'dan hem yatırımcı hem de turist çekmek istiyoruz. Çin'in turist potansiyelinden faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın, 2018 yılında ağırlıklı olarak Uzak Doğu ülkelerine yönelik çalışmalar yapacağını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin dağılımına bakıldığında Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin yoğunlukta olduğunu hatırlattı.

Numan Kurtulmuş, bunların yanına Uzak Doğu ülkelerini eklemek için farklı kampanyalar, stratejiler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

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