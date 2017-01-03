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Türkiye Ürdün ilişkileri

- Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Ferihat ile görüştü

Türkiye Ürdün ilişkileri

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat ile bir araya geldi.

Karagöz, Ürdün Genel Kurmay Başkanı Ferihat'ı başkent Amman'da Silahlı Kuvvetler Komutanlığındaki ofisinde ziyaret ederek, Ortaköy'deki terör saldırısında ve Ürdün'ün Kerak kentinde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için karşılıklı taziye dileklerini dile getirdiler.

Karagöz, bölgede barışın yerleştirilmesi için iki ülke arasında savunma alanında da güçlü ilişkiler kurmanın önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Ürdün arasındaki askeri işbirliğinden memnun olduğunu ifade eden Ferihat da Ürdün ile Türkiye'nin bölgede benzer sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca, yasa dışı göç, mülteciler, radikalizm sorunları ve terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTürkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat KaragözÜrdünÜrdün Ortak Genel Kurmay Başkanı Mahmud Ferihat
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