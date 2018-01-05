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Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı

ANKARA (AA) - AB Bakanlığı, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı" için teklif çağrısı yayımladı....

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı

ANKARA (AA) - AB Bakanlığı, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı" için teklif çağrısı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecek.

Türkiye’den valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin AB üyesi ülkelerden yerel yönetimler ile ortaklaşa hayata geçirecekleri projelere, 60 bin avro ila 130 bin avro hibe desteği sağlanacak.

Program kapsamında yürütülecek projeler ile, AB üyesi ülkeler ile Türkiye'deki yerel yönetimler arasında yeni kardeş şehir ilişkilerinin tesis edilmesi ve mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi ile yerel yönetimlerin AB’ye uyum ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Proje başvurularının 9 Mart 2018 saat 17.00'a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekirken, duyuruya ilişkin detaylı bilgi www.ab.gov.tr ve www.mfib.gov.tr adreslerinden temin edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABHibe ProgramıTürkiye
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