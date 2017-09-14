Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ve Türk hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetleri, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında "TurAz Kartalı 2017" tatbikatında bir araya gelecek.



Azerbaycan'da 18 Eylül'de başlayacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş, C-130 Hercules nakliye uçakları, CASA CN-235 uçakları, Mi-35, Mi-17 ve Sikorski S-70 savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak.



Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat 30 Eylül'e kadar devam edecek.



