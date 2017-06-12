Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği, Türk ve Azerbaycan silahlı...

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:07