Türkiye ve katar arasındaki ticari ilişkiler

DOHA (AA) - Katar bakanlar kurulu, Türkiye ve İran ile Katar arasında taşımacılık ve transit geçiş konusunda daha önce varılan mutabakat zaptını onayladı.

Doha'daki emirlik divanında Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlığında düzenlenen olağan toplantıda, Türkiye ve İran ile Katar arasında taşımacılık ve transit geçiş konusunda varılan mutabakat zaptı onaylandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Katar ile ticarette karayolu olarak İran'ın bazı liman şehirlerinin kullanılmasına yönelik görüşmede bulunduğunu söylemişti.

Katar'ın tüm ihtiyaçlarının Türkiye tarafından karşılanması için İzmir'in ardından Katar'da da iş forumu düzenleyeceklerini belirten Zeybekci, Katarlı mevkidaşı ile İran'da görüşmeler yaptıklarını bildirmişti. Türkiye'den tırların İran'ın limanlarına ulaşarak oradan Ro-Ro ile Katar'a 5-6 günde gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ve sözlü mutabakat sağlandığını ifade eden Zeybekci, "İran tarafıyla bunları görüştük, karşılıklı olarak sözlü mutabakatımız var. Geçişlerde beklenmemesi, ürünlerle ilgili gereksiz bürokrasinin oluşmamasına yönelik mutabakatımız oldu. Önümüzdeki günlerde bu yazılı metin haline dönüşecek." diye konuşmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

