Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkiler

KAHİRE (AA) - Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık Kabil, Türkiye ile ilişkilerde siyaset ile ticareti birbirinden ayırdıklarını ve Türkiye ile ticari ilişkileri engellemenin iki ülkenin de çıkarlarına uygun olmayacağını söyledi.

Mısır’da yayın yapan Şuruk Gazetesi’ne konuşan Bakan Kabil, “Türkiye ile ilişkilerimizde siyaset ve ticareti birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri engellemek Türkiye’nin de Mısır’ın da çıkarlarına uygun değildir. Zaten Kahire’nin de böyle bir niyeti bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Gazetenin bugünkü matbu sayısında yayınlanan söyleşide, Türkiye ile ticari ilişkilerin Mısır’ın lehine doğru değişmeye başladığına dikkati çeken Kabil, 2017 yılında Mısır’ın Türkiye’ye ihracatının yüzde 30 oranında artarak 1 milyar 70 milyon dolara çıktığını söyledi.

27 Aralık 2005 tarihinde Kahire’de imzalanan Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması’nın ardından, iki ülke arasında yarım milyar dolar civarındaki ticaret hacmi artmış ve 2010 yılına gelindiğinde 3,5 milyar dolara yaklaşmıştı.

Mısır’da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, 3 Temmuz 2013 tarihindeki askeri darbe ile devrilmesinin ardından, iki ülke arasında başlayan siyasi krizden ticari ilişkiler etkilense de ciddi bir zarar görmedi.



