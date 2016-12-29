"Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldı"

ANKARA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.



Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese garantörlük yapacağını duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı, ateşkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli tarafların katılımıyla yapılacak barış görüşmelerinin izleyeceğini kaydetti.



Putin, Kazakistan'da yapılacak görüşmelere ilişkin tarih vermedi.



