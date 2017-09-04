Türkiye ve Türkçe aşkı ödül kazandırdı

ANKARA (AA) - MELTEM BULUR - Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) bu yıl 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin 22 farklı şehrinde bulunan üniversitelerin ev sahipliğinde 57 ülkeden 700 öğrenciyi bir araya getiren Türkçe Yaz Okulu'nun katılımcıları, Türk kültürü, sanatı, tarihi ve dilini deneyimlerken, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini paylaşmak için de sosyal medyada birbirleriyle yarıştı.

Öğrencilerin gözünden Türkiye'nin konu edildiği metin, fotoğraf ve video eser kategorilerinden oluşan yarışmanın birincileri ödüllerini YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'ten aldı.

Gözlemlerini sosyal medya hesapları üzerinden #RotamTürkiye etiketiyle paylaşan öğrencilerden video dalında birincilik ödülünü kazanan Filistinli Muhammed Horoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ömrümün en güzel bir ayını geçirdim. Türkçemizi geliştirmek, işin doğrusu Türkiye'yi görmek ve Türkleri de kendi ülkelerinde daha yakından tanımak arzusuyla geldik. Her şey mükemmeldi." dedi.

Türklerin misafirperver ve samimi olduğunu zaten Türk tarihinden bildiklerini söyleyen Horoub, Türkiye'nin ve Osmanlı Devleti'nin Filistin'e verdiği desteği unutmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

"Sultan Abdülhamit'in yaptıklarını, Erdoğan'ın yaptıklarını... Unutmayız. Ben de filmi bu duygularla çektim." diyen Horoub, çok emek verdiğini, herkesin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında dinlenirken ya da etkinliklerde eğlenirken kendisinin görüntü çektiğini anlattı. Horoub, hem eğlenip hem kazandığını dile getirerek, "Yunus Emre Enstitüsüne ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hayatımdaki en güzel zamanlardı"

Fotoğraf kategorisinde "Kapadokya'da akşam" temalı eseriyle birinci olan Sırbistan'dan Mariana Markovic, Nevşehir grubunda 16 farklı ülkeden gelenlerle 3 hafta vakit geçirdiklerini belirtti.

"Türkçe Yaz Okulu'nu asla unutmayacağım. Benim için büyük ve değerli bir tecrübe. Harika insanlarla tanıştım." diyen Markovic, herkes farklı ülkeden gelse de ortak noktalarının Türkçe aşkı olduğunun altını çizdi.

Markoviç, Türk insanını çok nazik bulduğunu dile getirerek, Türkiye'yi artık çok daha fazla sevdiğini vurguladı.

Türkçe Yaz Okulu'nun muhteşem bir program olduğunu ve hem öğrendiklerini hem de eğlendiklerini anlatan Markovic, "Bugünler hayatımda en güzel zamanlardı. Umarım tekrar kavuşacağız." diye konuştu.

- "Birçok gönül arkadaşı bulmuştuk, bu kadarı bile yeterdi"

Metin kategorisinde birinciliği İran'dan Akbar Paşayi, #RotamTürkiye etiketiyle paylaşılan fotoğraf ve videoların sayısının 4 bini geçtiğini ve bu durumda kendisinin de yarışmayı kazanma şansının az olduğunu düşündüğünü anlattı.

"Bir ay boyunca Türkiye'mizin her bir tarafından farklı ve birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı. Ben de elimden geldiği kadar güzel bir metin yazmaya çalıştım." diyen Paşayi, yarışma sonuçlarının açıklanacağı gece ise adaylar arasında olduğunu ve hediye kazanma ihtimali bulunduğunu dahi unuttuğunu belirtti.

Sahnedeki sunucunun, heyecanla yarışma sonuçlarını açıklamaya başladığı sırada kendisinin "Şenyuva Köprüsü" önünde bir bardak çay tutarak paylaştığı fotoğrafa yazdığı yorumu okumaya başlamasıyla kendisinin donakaldığını ifade eden Paşayi, söyle devam etti:

"Adımın kazananlar arasında açıklanması benim için çok tuhaf, tatlı ve beklenmedik bir sürpriz oldu. Türkiye'de bulunduğumuz günlerde herkes bizi ağırlamakta elinden geleni yapmıştı. Ben son derece memnundum. Güzel günler yaşamıştık. Türkçe'miz vasıtasıyla birçok gönül arkadaşı bulmuştuk. Bu kadarı bile yeterdi."

Paşayi, bu fırsatı sağlayan herkese ve Yunus Emre Enstitüsüne minnettar olduğunu dile getirerek, "Aldığım hediye yaşadığım güzellikleri bütünleştirdi, unutmayacağım bir hatıra oldu. Teşekkürler." dedi.