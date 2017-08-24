"Türkiye ve Ukrayna doğal ve gerçek ortaklardır"

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU- Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Türkiye gibi kilit ülkelerle iş birliği kurup bunu sürdürmek en büyük görevimizdir. Çünkü bağımsızlığımızı ilan ettiğimizden beri Türkiye ile omuz omuzayız. Biz doğal ve gerçek ortaklarız." dedi.

Büyükelçi Sybiha, AA muhabirine Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi ve 24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü mesajını paylaştı.

İkili diplomatik ilişkilerin 26. yıl dönümünün de kutlandığı 2017'nin önemli bir sembolik anlamı olduğunu belirten Sybiha, "Bu yıl stratejik ortaklık seviyemizde yeni bir aşama katettik. İki ülke arasındaki siyasi diyalog yeni bir hız kazandı." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında siyasi sorun olmadığını ve iki ülkenin karşılıklı ilişkilerini 'kazan kazan' formülüne göre inşa ettiğini vurgulayan Sybiha, geçen yıl sonunda 4 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, bu yılın ocak-mayıs döneminde 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Sybiha, "Üç yıldır kötü bir eğilim izlenen ikili ticaret hacmi, ilk defa bu yıl başından bu yana yüzde 22'lik artış gösterdi. Sadece ticarette değil aynı zamanda bilim, kültür, teknik ve insani ilişkilerde de buna benzer örnekler verebiliriz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki siyasi diyaloğun meyvelerini verdiğini söyleyen Sybiha, 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklığa dönüştüğünü vurguladı.

Bu ortaklık çerçevesinde yapılan planların büyük kısmının hayata geçtiğini, kurulan mekanizmanın işlediğini dile getiren Sybiha, "Cumhurbaşkanlarımızın yoğun bir şekilde görüşmesi ve telefon konuşmaları yapması bunu olumlu bir şekilde etkilemektedir." diye konuştu.

- "Bu yıl turist akışında artış bekliyoruz"

Sybiha, 2011'den bu yana Türkiye ve Ukrayna arasında vizesiz rejim uygulandığını, 2014'ten bu yana da iki ülke vatandaşlarının vize almadan karşılıklı ziyaretlerde bulunabildiğini hatırlattı.

Türkiye'den Ukrayna'ya ziyaretlerin son dönemde yüzde 25 arttığına dikkati çeken Sybiha, "Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist geldi ve bu yıl turist akışında tahmini yüzde 30-50 artış bekliyoruz. Bu, bölgeden bölgeye de değişiyor. Mesela Antalya'da bu yıl yüzde 33'lük bir artış kaydettik." dedi.

- İş birliği alanları

Karşılıklı ziyaret takvimine de değinen Büyükelçi Sybiha, "Siyasi diyaloğumuzun kilit noktası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapması öngörülen ziyarettir. Bu ziyaretin yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Biz bu ziyareti bekliyoruz çünkü bu ziyaret çerçevesinde iki ülke üst düzey stratejik kurul toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmelerinin daha dolu geçmesi için iki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Elimizden geleni yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Türk iş dünyasına büyük ilgi duyduğunu ve ülkedeki Türk yatırımcıların sıkıntılarını çözmeye çalıştığını belirten Sybiha, 20 Eylül'de Türkiye Ukrayna arasındaki özelleştirme alanlarına ilişkin bir toplantı yapılacağını kaydetti. Sybiha, "Ukrayna, Türkiye' deki fuarlara katılacak. İzmir'de gerçekleşecek 'Travel Turkey' fuarına çok kapsamlı bir heyetle katılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sybiha, iki ülke arasında çifte vergilendirmenin kaldırılması, yatırımcıların korunması ve serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin de yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Yakın geçmişte Muğla, Bursa ve İzmir'i ziyaret ettiğini dile getiren Sybiha, "Kesinlikle bölgeler arası iş birliğimizi geliştirmemiz lazım. Mesela İzmir'den en çok ayakkabı alanların Ukraynalılar olması dikkatimi çekti." dedi.

Sybiha, Ukrayna'nın sanayi bölgeleri, teknoparklar ve serbest bölgelere ilişkin Türkiye ile iş birliği yapmak istediğini kaydetti.

- Ukrayna Bağımsızlık Günü

Büyükelçi Sybiha, ülkesinin resmi olarak 26. bağımsızlık gününü kutladığını ancak bin yıllık bir tarihi olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın jeopolitik konumunun kimi zaman avantaj kimi zaman dezavantaj olduğunu belirten Sybiha, ülkenin birkaç kez bağımsızlığını ilan edip kaybettiğini söyledi.

Ukrayna'da son yıllarda yaşananların ardından ülkeyi daha güçlü kılmaları gerektiğinin bilincine vardıklarını ifade eden Büyükelçi Sybiha, "Türkiye'de sık duyduğum bir cümle var: 'Bir toprak üzerinde yaşayan insanlar eline silah alıp o ülke için savaşmaya, kan dökmeye kendini hazır hissettiğinde vatan olur.' Ne yazık ki biz bunun farkına yeni vardık. Halkımızın geleceği ve mutluluğu da bağımsızlıktan başlamaktadır. Halkımızın geçmiş zamanlarda yaşadığı şeyleri yeniden yaşamaması için bağımsız olması gerekiyor." diye konuştu.

Zengin bir ülkede refah içinde yaşamak istediklerine dikkati çeken Sybiha, "Bu yüzden Türkiye gibi kilit ülkelerle iş birliği kurup bunu sürdürmek en büyük görevimizdir. Çünkü bağımsızlığımızı ilan ettiğimizden beri Türkiye ile omuz omuzayız. Biz doğal ve gerçek ortaklarız. Bu ortaklığa ikimizin de ihtiyacı var. Bu şekilde kazan kazan formülüne göre çalıştığımız için birbirimizi tamamlamış oluyoruz." dedi.

Ukrayna'nın AB ve Avro-Atlantik entegrasyonundan yana olduğuna işaret eden Büyükelçi Sybiha, "Bağımsızlık, ülkenin demokratik gelişiminin ön koşulu ve mutlu yaşamak isteyen halkın da güvencesidir." ifadesini kullandı.

