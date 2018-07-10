İSTANBUL (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ve Venezuela'nın refaha doğru yol aldığını ve çıkardıkları kripto paranın kullanılmasının ikili ilişkileri geliştireceğini belirterek, "Kripto paramızın teminatı ülkemizde petrokimya alanındaki kaynaklarımızdan oluşuyor. Çıkardığımız sanal para birimi Petro, bir finansal araç olarak dış ticaret ve yatırım alanlarında kullanılabiliyor. Böyle bir yeni para birimi Türkiye’ye de fayda sağlayacak ve ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecek." dedi.

Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından CVK Park Bosphorus'ta düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev başlangıcı için geldiklerini ve bu dönemin ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Yeni ve farklı bir dünyaya inandıklarına işaret eden Maduro, "Farklı kültür ve medeniyetlerin birbirine yaklaştığı, insanların mutluluğu için çalışılan, refah seviyesi yüksek bir dünya yaratmak mümkün Daha insani, farklı kültür ve medeniyetlerin yakınlaştığı, insanların mutluluğu için çalışacak, daha iyi bir dünya mümkün. Bu şu anda tüm insanlığın ortak rüyası. Biz Türkiye ile bu hayali gerçeğe dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul ve Türkiye'nin dünya ticareti için de çok önemli bir konumda yer aldığına işaret eden Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela da 21. yüzyılın en potansiyelli ülkeleri arasında. Rusya, Çin ve Hindistan da büyük potansiyel taşıyor. Bu durum geçmiş dönemlerden bugüne dek farklılık gösteren bir değişimin işareti. Farklı coğrafi ve jeopolitik ilişkilerimiz ve çok kutuplu güçlerimiz bulunuyor. Türkiye çok kritik ve stratejik konumda olan bir ülke. Biz Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde çok daha güçlü olmak istiyoruz. Bu yolda devam edebilmemiz için bu iş forumu ve delegasyon büyük önem taşıyor. Türk yatırımcılar ülkemize gelebilsin, hayatın her alanında yatırım yapabilsin istiyoruz. Bu açıdan iki ülke arasında başlayan doğrudan uçuşlar büyük bir önem taşıyor."



Maduro, Türk yatırımcılarının ülkede her alanında çalışabileceklerini vurgulayarak, "Venezuela'nın sertifikalı rezervleri var. Dünyanın 4. doğalgaz rezervine sahibiz. Petrol ve farklı alanlarda da gerçek üretim ekonomisinde ilerleyebiliriz. Bizler gelişime açığız. Bu forum ile de Türk iş dünyasına Venezuela hakkında yol gösterecek çok kapsamlı bir yatırım dokümanını ilk defa sunuyoruz. Şirket şirket liste veriyoruz." bilgisini verdi.

Yeni bir yasa çıkardıklarını ve ekonomi alanında çok hızlı ve tutkulu ilerlediklerini kaydeden Maduro, "Eşitlik ve bağımsızlık duygusunu seviyoruz. Tarihi anlamda önemli bir noktadayız. Geçmişten gelen bir hazinemiz var." yorumunu yaptı.

Maduro, Türkiye ve Venezuela'nın refaha doğru yol aldığını ve çıkardıkları kripto paranın kullanılmasının ikili ilişkileri geliştireceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Petrokimya ve üretim ekonomisi alanında Türkiye ile iş birliği içinde ilerlemek istiyoruz. Altın alanında da ticaret yapan lider ülkelerden biri olmak istiyoruz. Sanal paramız, 5 milyar petrol varili değerinde kıymetli bir para birimi. Kripto paramızın teminatı ülkemizde petrokimya alanındaki kaynaklarımızdan oluşuyor. Çıkardığımız sanal para birimi Petro, bir finansal araç olarak dış ticaret ve yatırım alanlarında kullanılabiliyor. Böyle bir yeni para birimi Türkiye’ye de fayda sağlayacak ve ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ülkelerimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."









- "Maduro'nun yaptığı çağrı bizim için büyük anlam ihtiva ediyor"





DEİK Başkanı Nail Olpak da son yıllarda Başkan Maduro'nun ülkeye yaptığı resmi temaslar ve ziyaretler sayesinde, Türkiye-Venezuela ilişkilerinin ivmesinin arttığını söyledi.

İki ülke arasındaki birliğin, başta ekonomi olmak üzere tekrar bir gelişim sürecine girdiğini belirten Olpak, "Özellikle son iki yılda her düzeyden karşılıklı temas ve fikir alışverişinin süreklilik kazandığı hükümetler arası anlaşmaların imzalandığı ülkelerimiz arasında, geçen yıl Maduro'nun yaptığı Türk iş insanlarına dönük çağrı da bizim için büyük anlam ihtiva ediyor. Kendisinin öncülüğünde ikili ticaretimizin serbest hale gelmesi ve yatırımlarımızın kolaylaştırılması için bölgede faaliyet gösteren ve göstermeyi planlayan Türk iş insanlarının ihtiyaç duyduğu adımların daha fazla atılacağını bekliyoruz." diye konuştu.

Olpak, DEİK faaliyetlerinden bahsederek, "137'si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 2012 yılında kurulan Türkiye-Venezuela İş Konseyimiz de bu amaçla ekonomik iş birliğimizi artırmak için gayret ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen forumda da belirtilen acil gereksinim listesindeki ürünlerle ilgili çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora ise iki ülke arasındaki ticaretin ve ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini belirterek, Türk iş adamlarının katıldığı bu toplantının faydalı olacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de toplantıda yer aldı.