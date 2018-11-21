Türkiye Vodafone Vakfı'ndan şehit çocuklarına 1 milyon liralık burs

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Türk Kızılay iş birliğiyle oluşturulan "Şehit Ailelerine Destek Fonu" kapsamında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 576 öğrenciye yaklaşık 1 milyon liralık eğitim bursu verecek.

Türkiye Vodafone Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakıf, Türk Kızılay iş birliği ile geçen yıl oluşturulan "Şehit Ailelerine Destek Fonu" kapsamında şehit çocuklarının okul başarılarını desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda geçen yıl fona 1 milyon lira aktarılırken, 630 çocuğa eğitim bursu sağlandı.

Vakıf, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise ilköğretim, lise ve üniversite çağındaki toplam 576 öğrenciye yaklaşık 1 milyon liralık eğitim başarı bursu daha verecek. Burs miktarları, ilköğretim çağındaki 141 öğrenci için yıllık bin 50 lira, lise çağındaki 242 öğrenci için yıllık bin 350 lira, üniversite çağındaki 193 öğrenci için ise yıllık 2 bin 700 lira olacak.

Eğitim başarı bursu, şehit ailelerine Türk Kızılay’ın Halkbank işbirliğiyle yürüttüğü “Kızılay Kart” üzerinden aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel, vakıf olarak, şehit ailelerinin geleceğine katkı sağlayabilmek için "Şehit Ailelerine Destek Fonu" oluşturduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu fonla şehit çocuklarının bir yıllık eğitim ihtiyacına destek oluyoruz. Bu fon kapsamında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehit çocuklarının eğitimini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyon liralık eğitim başarı bursu veriyoruz. Bu desteği Türk Kızılay'ın Halkbank iş birliğiyle yürüttüğü Kızılay Kart üzerinden şehit ailelerine aktarıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizin toplumsal ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise Türkiye Vodafone Vakfı'nın, işletmelerin tek amacının daha fazla kar elde etmemek olduğunu gösterdiğini belirterek, en önemli yatırımın insana yapıldığını kaydetti.

Türkiye Vodafone Vakfı ile geçen yıl burs verdikleri öğrencilerin daha mutlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirdiğini aktaran Kınık, "Bu yıl da 576 kardeşimiz aynı rahatlıkla derslerine girecek. Şehitlerimizin çocukları milletimize bırakılan en kıymetli emanetlerdir. Bu emanetlere destek olan Türkiye Vodafone Vakfı’na bir kez daha teşekkür ediyoruz." değerlendirmelerini yaptı.