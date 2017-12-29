"Türkiye yardım ederse Çad gölü vasıtasıyla Afrika’yı doyurabiliriz"

ENCEMİNE (AA) – ALAATTİN DOĞRU - Çad Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı es Said Gamar Sileck, Çad gölünün tarım alanlarını sulamak için büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, "Türkiye yardım ederse Çad gölü vasıtasıyla bütün Afrika’yı doyurabiliriz." dedi.

Sileck, iki ülkenin tarım ve hayvancılık konusunda imzaladığı iş birliği mutabakatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çad’ın başkenti Encemine’ye yaptığı ziyaret hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin tarım alanındaki gücünün inkar edilemez olduğunu vurgulayan Sileck, "Erdoğan ve cumhurbaşkanımızın dostluğu hafızalarda tazeliğini korurken zaman kaybetmeden Türkiye ile tarım alanında çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Rüyam, partnerimiz Türkiye ile tarımsal üretim alanında çalışmak"

Bakan Sileck, tarım ve hayvancılığın Çad'ın kaderini belirleyeceğini işaret ederek, "Benim bir rüyam var o da partnerimiz Türkiye ile tarımsal üretim alanında gerçek bir çalışma yapmak." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 50 milyon hektarlık tarıma elverişli arazinin ülkede yatırımcıları beklediğini belirten Sileck, Türkiye'den devlet destekli ya da özel şirketlerin ülkede rahat yatırım yapabileceğini ifade etti.

Çad’ın Türkiye ile özellikle pamuk, susam, pirinç, mısır, fıstık, ve darı gibi önemli tarım ürünlerinde önemli bir ortalık içine girebileceğine dikkati çeken Sileck, ülkesinin bu ürünlerin yetişebileceği tarım arazilerini Türkiye’nin hizmetine vermeye hazır olduğunu aktardı.

- “Türkiye yardım ederse Çad gölü vasıtasıyla bütün Afrika’yı doyurabiliriz”

Çad Gölü'nün değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Sileck, "Çad gölü, tarım alanlarını sulamak için büyük bir potansiyel taşıyor. Türkiye yardım ederse Çad gölü vasıtasıyla bütün Afrika’yı doyurabiliriz." diye konuştu.



Gölün aynı zamanda hidroelektrik kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Sileck, bunların ancak Türkiye gibi potansiyeli olan bir ülkenin yardımıyla gerçekleşebileceğine dikkati çekti.



Sileck, Çad’ın tarım alanında ilerlemek için proje etüdü yapacak kapasitesinin olmadığını, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) veya Türk yatırımcıların rehberliği ve el atmasıyla ülkenin tarım alanında ilerleyebileceğini kaydetti.

- Türk yatırımcılara kolaylık sözü

"Toprağın yapısını etüd edecek ve hangi tarım ürünlerinin nerede ve hangi şartlarda daha iyi yetişebileceğini bilecek ve belirleyecek kapasite ve gücümüz yok." diyen Sileck, Türk yatırımcıların tarım için kendisine geldiğinde zorluklarla karşılaşmayacaklarını vurguladı.

Sileck, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin tarihi nitelik taşıdığını ve ilk defa bir Türk cumhurbaşkanını Çad’da görmekten memnun olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'deki (BM) Kudüs oylamasında 128 ülkenin bu meselede aynı noktada durmasının Türkiye’nin dış politikalarında doğru yolda olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çeken Sileck, böyle bir ülkenin Çad’ı partner olarak seçmesinin ülkesi için fırsat olduğunu belirtti.

- "Yeni Türkiye zayıf ülkelerin umudu haline geldi"

Sileck, "Yeni Türkiye büyük bir güç ve zayıf ülkelerin umudu haline geldi. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine ilişkin meselede Türkiye’nin yanındayız ve aynı tarafta yer alıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bakan Sileck, terörle mücadele konusunda Türkiye ile aynı kaderi paylaştıklarını anımsatarak, "İki ülke de terör konusunda tecrübe ve büyük başarılara sahip.” diye konuştu.



Çad’ın Türkiye’den birçok konuda yardım beklentisi olduğundan bahseden Sileck, “Çad Türkiye’yi kardeşi olarak görüyor” diyerek Türkiye’nin gelişim konusunda büyük bir kapasite ve tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.



- Türkiye'den Çad'a havalimanı inşa sözü



Sileck, Çad’ın tarım başta olmak üzere acil olarak halledilmesi gereken ihtiyaçlarının olduğunu ve dost ülkelerin ve özellikle kardeş ülke Türkiye’nin yardımını beklediğini dile getirdi.



"Türkiye, Çad'a bir havalimanı, büyük bir köprü yapımı ve 23 hektarlık alanda kültür merkezi inşa etme sözü verdi. Bu projeler Çad’ın kalkınmasında önemli rol üstlenecek." diyen Sileck, iki ülkenin özellikle tarım alanında vardıkları mutabakatları bir an önce karşılıklı olarak hayata geçirmesinin de kendileri için önem teşkil ettiğini söyledi.

Sileck, Türkiye ile tarımsal alandaki iş birliği sürecinin hızla hayata geçirilmesi adına her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.















