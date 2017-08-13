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Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası sona erdi

DENİZLİ (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen, Çameli Kaymakamlığı ve Belediyesi ev sahipliğinde cuma günü başlayan şampiyona bugün yapılan final yarışlarıyla tamamlandı.Türkiye Hava Federasyonu Başkanı...

Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası sona erdi

DENİZLİ (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen, Çameli Kaymakamlığı ve Belediyesi ev sahipliğinde cuma günü başlayan şampiyona bugün yapılan final yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Hava Federasyonu Başkanı Ahmet Çağrı Özer törende yaptığı konuşmada, Çameli'de şampiyonayı yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Özer, "Çameli hava sporları için çok önemli bir merkez haline geldi. Buradaki pist alanında 4 yönlü uçuşlar yapılabiliyor." dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da güzel ve zorlu bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Şampiyonanın final yarışlarında Muhammed Emin Öner birinci, Mustafa Çırak ikinci, Alper Beşkardeşler de üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye giren pilotlara çeşitli ödüller verildi.


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